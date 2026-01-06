김종인 "국힘, 현 구조선 지선 승리 불가능…얼마나 지느냐가 관건될 것"

김종인, 6월 지방선거 국민의힘 판세 예측

"국힘 얼마나 패배하느냐가 관건 될 것"

"장동혁도 문제지만 중진들 역량 없어"

김종인 전 국민의힘 비상대책위원장은 오는 6월 지방선거에 대해 "현재와 같은 구조를 놓고 봤을 때는 국민의힘이 지방선거에서 승리한다는 건 거의 불가능한 얘기"라고 평가했다. 김 전 위원장은 5일 CBS 라디오 '박재홍의 한판승부' 인터뷰에서 "정치적인 기본 흐름과 여론조사 수치를 볼 때 지선은 사전 예측이 어느 정도 가능하다"고 주장했다.

김종인 전 국민의힘 비상대책위원장이 "현재와 같은 구조를 놓고 봤을 때는 국민의힘이 지방선거에서 승리한다는 건 거의 불가능한 얘기"라고 평가했다. 아시아경제DB AD 원본보기 아이콘

김 전 위원장은 "오히려 지선에서 국민의힘이 어느 만큼 패배하느냐가 관건이라고 본다"며 "크게 패배한다면 국민의힘 지도부를 유지할 수 없을 것"이라고 내다봤다. 이어 "지금 국민의힘 지도부는 윤석열 전 대통령에 대한 미련을 버리지 못하고 있는 게 아닌가. 일반 국민이 어떤 인식을 갖는지를 냉정하게 생각해야 하는데, 그 생각을 이해하지 못하는 것"이라며 "더불어민주당도 지금 공천 헌금 등이 문제가 됐는데도 국민의힘이 상대적으로 지지도가 오르지를 않는다"고 지적했다.

진행자가 '장동혁 대표가 이르면 오는 8일 당 쇄신안을 발표한다고 한다'고 말하자, 김 전 위원장은 "지금까지 장 대표 발언을 놓고 봤을 적에 그다지 획기적인 쇄신 안이 나올 것 같지도 않다"고 답했다. 김 전 위원장은 "지금 국민의힘의 큰 문제는 장 대표도 문제지만 중진 의원들의 역할이라는 것이 거의 보이질 않는다는 것"이라며 "굉장히 변화하려고 노력해야 할 텐데 중진들이 그런 역량을 보여주지 않는다"고 말했다. 그러면서 "국민의힘 의원 다수가 영남 출신으로 구성돼 있다. 그 사람들은 항상 '공천만 받으면 당선이 된다'고 생각하니 당에 대해서는 별로 관심이 없다"고 했다.

정치권 일각에서 거론되는 이른바 '장·동·석(장동혁·한동훈·이준석) 연대설'에 대해서는 "그것은 희망 사항"이라며 "서로 의사소통할 수 없는 사람들끼리 합해질 수가 없다"고 단언했다. 또 "한동훈 전 대표를 계속해서 당에서 축출하려 하는 듯하다. 그건 국민의힘에 도움이 되지 않을 것으로 본다"라고 덧붙였다.

장동혁 국민의힘 대표는 오는 8일 당의 지방선거 공천 방향과 인재 영입 방안 등을 담은 쇄신안을 준비 중인 것으로 알려졌다. 원본보기 아이콘

장 대표는 오는 8일 당의 지방선거 공천 방향과 인재 영입 방안 등을 담은 쇄신안을 준비 중인 것으로 알려졌다. 다만 윤 전 대통령과의 절연이나 12·3 비상계엄에 대한 사과는 포함되지 않을 가능성이 큰 것으로 전해졌다.

최근 국민의힘 원로들은 장 대표의 변화를 촉구하고 있다. 이명박 전 대통령은 지난 2일 장 대표를 만나 "수구 보수가 돼선 안 된다. 그건 퇴보"라며 연대와 통합을 요청했다. 국민의힘 김무성 상임고문은 지난 3일 TV조선 인터뷰에서 "민심은 윤 전 대통령과의 절연"이라며 "극우에 발목 잡혀서는 절대로 선거에서 이길 수 없다는 점을 명심하길 바란다"고 지적했다. 이런 가운데 당 지도부에서도 이탈자가 나왔다. 김도읍 국민의힘 정책위의장은 지난달 30일 자로 사의를 표명했다고 5일 밝혔다.





김성욱 기자 abc123@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>