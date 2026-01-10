"선물 재탕해도 괜찮아요"…선물 돌려막기 익숙한 Z세대[세계는Z금]

(45)받은 물건 선물로 재활용 익숙한 세대

"연인에게 재선물한 경험도"

고용 불안·높아진 생활비 등 영향

편집자주 Z세대(1990년대 후반~2010년대 초반 출생자)는 빠르게 변화하는 시대 속에서 문화와 트렌드를 주도하며, 사회 전반에서 새로운 기준을 만들어가는 세대로 주목받고 있다. [세계는Z금]에서는 전 세계 Z세대의 삶과 가치관을 조명하며, 그들이 어떻게 사회를 변화시키고 있는지를 들여다보고자 한다.



선물 받은 물건을 다른 이에게 다시 선물하는 것에 대한 젊은층의 인식이 바뀌고 있다. 미국 Z세대를 중심으로 사이즈가 맞지 않는 옷이나 이미 갖고 있는 가전, 취향에 맞지 않는 소품 등을 다시 선물로 활용하는 경우가 많아지고 있는 것. 과거에는 이러한 행위를 '선물 돌려막기' '선물 재탕'으로 표현하며 선물 준 사람의 성의를 무시하는 무례한 행동으로 여겼으나, 합리적인 소비를 중시하는 Z세대들은 현실적인 절약 방법으로 받아들이고 있다.

"억지로 간직하는 것보다 다시 선물하는 게 낫다"

미국 매체 아메리카온라인(AOL)은 최근 'Z세대가 더는 민망하다고 느끼지 않는 것은 선물 받은 물건을 다시 선물하는 일'이라는 제목의 기사를 통해 Z세대 사이에서 확산하는 '재선물(Regifting)' 문화를 조명했다.

직장인 안손 통(27)은 보드게임부터 퍼즐, 레고 세트까지 다양한 선물을 다른 사람에게 다시 선물한 경험이 있다. 그는 "누군가의 기분을 상하게 하고 싶지는 않지만, 쓰지 않는 물건을 내 주변에 두는 것이 싫다"며 취향에 맞지 않거나 사용할 계획이 없는 물건을 다른 사람에게 다시 선물하고 있다고 설명했다. 통씨는 "억지로 간직하며 먼지만 쌓이게 두는 것보다 누군가 그 물건을 사용하는 것이 더 낫다고 생각한다"며 "물건을 계속 쌓아둘 여유 공간이 없다"고 덧붙였다.

선물 받은 물건을 다른 사람에게 다시 선물하는 문화가 확산하게 된 배경에는 젊은층이 처한 팍팍한 현실이 자리하고 있다. 고용 불안과 높아진 생활비 부담 속에서 Z세대의 경제적 압박이 가중됐고, 여기에 틱톡 등 SNS에서 '프루걸 시크(frugal chic·검소한 멋)' 키워드가 유행하면서 불필요한 소비를 줄이고 꼭 필요한 물건만 들이는 것이 하나의 라이프스타일로 자리 잡았다.

실제 조사 결과에서도 이러한 흐름을 확인할 수 있다. 지난해 10월 신용조사 기관 인튜이트(Intuit)가 18~60세 미국 소비자 1500명을 대상으로 조사한 결과, 전체 응답자의 28%는 '예산을 맞추기 위해 연애 초기 상대에게 받은 물건을 다시 선물한 경험이 있다'고 답했다.

특히 이동이 잦고 비교적 작은 공간에서 생활하는 젊은 세대일수록 받은 물건을 다시 선물로 활용하는 행위를 자연스럽게 받아들이는 경향이 강하다. 독서를 즐긴다는 그레이스(26)는 "선물로 받은 책 대부분이 이미 갖고 있는 책과 겹친다"며 "그래서 항상 다른 사람에게 다시 선물한다. 그 책들도 좋은 주인을 만나는 게 낫다고 생각한다"고 말했다.

제스(29)도 "받은 선물을 다시 누군가에게 선물한다는 게 금기처럼 느껴진다"면서도 재선물 경험이 있다고 밝혔다. 그는 "친한 친구에게 머그잔을 다시 선물했는데 의외로 좋아했다"며 "알고 보니 그 친구도 비슷한 경험이 있었다"고 덧붙였다.

받은 선물 되팔기 활발한 한국

이 같은 흐름은 받은 선물을 되파는 게 익숙한 한국에서도 유사하게 나타나고 있다. 한국에서는 몇 년 전부터 '기프테크(기프티콘+재테크)'라는 신조어가 확산했다. 사용하지 않는 기프티콘을 되파는 행위를 뜻한다. 판매자는 쓰지 않는 기프티콘을 현금으로 바꿔 생활비에 보탤 수 있고, 구매자는 정가보다 저렴한 가격에 상품을 구매할 수 있다는 점에서 수요가 맞아떨어진다.

실제로 기프티콘 중개 플랫폼 '기프티스타'에서는 카카오톡 기준 4700원에 판매되는 스타벅스 아메리카노 쿠폰을 15% 할인된 3990원에 구매할 수 있다. 투썸플레이스의 대표 메뉴인 '스트로베리 초콜릿 생크림 케이크' 역시 정가 3만9000원이지만, 13% 할인된 3만3860원에 거래되고 있다. 중고 거래 플랫폼에서도 스타벅스 아메리카노와 생크림 카스텔라 기프티콘을 거래하며 "선물로 받았지만 즐기지 않는 메뉴라 판매한다"는 글을 쉽게 찾아볼 수 있었다.

기프티콘 거래 수요가 늘면서 관련 플랫폼 이용도 활발한 편이다. 기프티콘 거래 플랫폼인 기프티스타·니콘내콘·팔라고는 모두 구글 플레이스토어에서 다운로드 수 50만회 이상을 기록 중이다. 저렴한 가격에 기프티콘을 구매한 이용자들은 "큰 차이는 아니지만 조금이라도 저렴하게 이용할 수 있어서 좋다", "커피 마시는데 할인받은 기분이라 만족스럽다" 등의 긍정적인 반응을 보였다.





허미담 기자 damdam@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>