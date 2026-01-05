부산시, 올해 장애인 집합정보화 교육기관 공모

정보 취약계층 무료 수준별·맞춤별 교육



16일까지 위탁·운영 교육기관 4곳 모집

부산시가 장애인의 디지털 역량 강화를 위해 정보화교육 운영기관을 찾고 있다.

부산시(시장 박형준)는 '2026년 장애인 집합정보화교육'을 위탁·운영할 교육기관을 오는 1월 16일까지 공개 모집한다고 알렸다.

장애인 집합정보화교육은 정보 접근에 어려움을 겪는 장애인을 대상으로 수준별·맞춤형 정보화 교육을 무료로 제공하는 사업이다. 장애인의 디지털 역량을 높이고 정보 접근성을 보장하는 데 초점을 맞췄다.

시는 올해 모두 4곳의 교육기관을 선정한다. 신청 대상은 관련 법령에 따라 설립된 비영리법인과 사회복지법인, 이에 준하는 자격을 갖춘 기관·단체, 대학 부설 평생교육원이다. 교육기관은 동시에 10명 이상이 수강할 수 있는 환경과 인터넷·모바일 기반의 정보화 교육 인프라를 갖춰야 한다.

시는 서류 접수 이후 평가위원회와 지방보조금관리위원회 심의를 거쳐 교육기관을 확정하고 선정된 기관에는 강사비와 교육 운영비를 지원할 계획이다. 공모 참여는 국고보조금통합관리시스템을 통해 온라인으로 신청하면 된다.

부산시는 매년 등록장애인을 대상으로 디지털 역량 강화 교육을 진행해 왔다. 특히 무인단말기와 키오스크 이용, 모바일 뱅킹 등 일상생활에 필요한 생활 밀착형 디지털 서비스 활용 교육을 포함해 운영하고 있다.

올해 교육은 등록장애인과 그 직계가족을 대상으로 4월부터 12월까지 9개월간 진행된다. 이번 공모로 선정되는 4개 교육기관이 자체 홍보를 통해 교육생을 모집하며, 모든 교육 과정은 무료다. 교육은 기관별로 연간 720시간 이상 운영되며 초급(인터넷·한글), 중급(엑셀·파워포인트), 고급(자격증 과정) 단계로 구성된다. 전체 과정의 60% 이상은 모바일 활용 과정으로 편성된다.

보이스피싱과 스미싱 예방, 개인정보 보호 교육도 각 과정에 포함해 디지털 안전 역량을 높일 예정이다. 교육 참여를 원하는 시민은 선정된 교육기관에 직접 문의하면 된다.

박근록 부산시 행정자치국장은 "장애인이 디지털 시민으로 사회에 참여할 수 있도록 정보화 교육을 지속적으로 확대하고 있다"며 "장애인의 디지털 접근권과 사회참여 기회를 넓히는 정책을 적극 추진하겠다"고 말했다.

지난해 장애인 집합정보화교육에는 목표 2047명보다 많은 2615명이 참여해 목표 대비 127.7%를 달성했다.





