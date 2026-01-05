경북 직업계고 2학년 60명, 기업체서 사전 선발 채용…피엔티·아주스틸 등

경북교육청(교육감 임종식)은 '2025년 직업교육 혁신지구 사전 선발 전형' 결과, 223명이 지원해 경쟁률 3.8대 1을 기록했으며, 도내 직업계고 2학년 학생 60명을 합격자로 사전 선발했다고 5일 밝혔다.

기업별 합격 인원은 아주스틸㈜ 12명, ㈜피엔티 20명, ㈜세원물산 5명, 자화전자㈜ 18명, ㈜삼광 5명으로 집계됐다. 이번 전형은 지역 제조전기전자 분야의 우수 선도기업과 연계해 추진됐으며, 참여 기업들은 지역 산업을 이끄는 중견기업으로 평가받고 있다.

지난해 12월 3일 경산시내 경북기계금속고교에서 기업체 채용설명회가 열리고 있다. AD 원본보기 아이콘

직업교육 혁신지구 사업은 지역 산업체와 직업계고 간 연계를 강화해 지역 기술인재를 체계적으로 육성하고, 채용 연계형 사전 선발 체제를 통해 고졸 취업률과 지역 정주율을 높이는 것을 목표로 추진되고 있다.

이번에 사전 선발된 직업계고 2학년 학생들은 2026년 10월 해당 기업으로 현장실습을 나가기 전까지 전공 관련 자격증 취득, 취업면접 캠프, 외부 강사 특강, 기업 현장 방문, 채용 연계 직무교육과정(80시간) 이수 등 다양한 맞춤형 교육 프로그램에 참여하게 된다.

경북교육청은 이러한 직무교육을 통해 학생들이 기업이 요구하는 실무 역량을 갖춘 인재로 성장하도록 지원하고, 기업과 학생 모두가 직무에 만족하며 경북 지역에 안정적으로 정착할 수 있도록 적극 뒷받침할 계획이다.

아울러 이번 사전 선발을 시작으로 2026년 상반기에는 직업교육 혁신지구 참여 기업을 추가로 발굴해, 더 많은 직업계고 학생에게 도내 우수 중견기업 취업 기회를 확대해 나갈 방침이다.

임종식 경북교육감은 "직업교육 혁신지구를 통한 고졸 채용으로 학생들의 조기 취업 기회가 확대되고, 기업은 지역 맞춤형 인재를 사전에 확보할 수 있다"라며, "지역 산업과 직업계고의 긴밀한 연계가 청년층의 지역 정착으로 이어질 수 있도록 적극 지원해 나가겠다"라고 말했다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>