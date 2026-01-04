우주청, 2026년 R&D에 9495억원 투입…연구개발 생태계 '전주기 고도화'

연구기관 역량 강화와 인재 양성에 R&D 집중

우주위험 대응부터 핵심 임무 기술까지 전략 투자

우주항공청은 2026년 연구개발(R&D) 정책의 최우선 과제로 연구개발 생태계의 구조적 고도화를 제시하고, 총 9495억원을 투입해 직할 연구기관 역량 강화와 우주 전문인력 양성, 국가 우주위험 대응 체계 구축을 아우르는 전주기 지원에 나선다.

우주항공청은 5일 이 같은 내용을 담은 '2026년도 우주항공청 연구개발사업 종합시행계획'을 확정했다고 밝혔다. 이번 시행계획은 53개 세부 사업을 대상으로 하며, 2025년(9086억원) 대비 410억원 늘어난 규모다. 우주항공청 전체 예산 1조1201억원 가운데 기본경비와 비R&D 사업을 제외한 금액이다.

우주안보·산업 경쟁 격화…R&D 전략 전면 재편

우주청은 우주안보와 자원 활용을 둘러싼 전략적 경쟁이 심화되고, 항공 교통·서비스 혁신과 함께 우주항공 산업 환경이 급변하고 있다는 점을 이번 계획 수립의 배경으로 제시했다. 글로벌 우주경제는 인프라 중심에서 산업·응용 중심으로 전환되며 2035년까지 약 3배 성장이 예상되고, 기술 혁신 역시 민간 주도로 빠르게 진행되고 있다.

이에 따라 우주청은 핵심기술 자립과 과학기술 융합을 통해 경쟁력을 확보하고, 연구개발부터 인재 양성, 정책 조정까지 연계한 종합 R&D 전략을 추진할 방침이다.

우주항공 정책·산업 분야에서는 항공우주연구원과 천문연구원 등 직할 연구기관의 연구 포트폴리오를 다각화하고, 연구자 중심의 연구환경을 조성해 임무 수행 역량을 강화한다. 직할연 연구운영비와 시설 지원에는 1913억원이 투입된다.

미래우주교육센터 운영과 뉴스페이스 리더 양성, 산학협력 기반 현장연계 프로젝트를 통해 박사급 고급 인력과 융합형 혁신 인재를 체계적으로 확보할 계획이다. 아울러 광학감시시스템과 우주위험대응 통합체계를 구축하고, Space-K BIG 프로젝트와 국가 우주상황 인식시스템(K-SSA)을 통해 기술 축적부터 사업화까지 이어지는 전주기 지원 체계를 마련한다.

발사체·위성·궤도수송까지 핵심 임무 집중

우주항공 임무본부는 발사체 기술 자립과 민간 주도 우주경제 기반 마련에 초점을 맞춘다. 누리호의 반복 발사를 통해 신뢰성을 높이고 민간으로 기술을 이전하는 한편, 소형·차세대 발사체 개발을 통해 대형 위성 발사와 우주탐사 수요에 대응한다. 궤도 간 이동과 임무 다각화를 위한 궤도수송선 비행모델 개발도 신규로 추진된다.

위성 분야에서는 초소형·군집형 위성체계를 통해 고빈도 지구관측 역량을 확보하고, 공공복합 통신위성과 저궤도 위성통신 시스템 개발로 통신 사각지대 해소와 글로벌 시장 진출 기반을 마련한다. 한국형 위성항법시스템(KPS), 초고해상도 광학·레이더 위성, 기상·우주기상 위성 개발도 지속 추진된다.

우주청은 민간 달착륙선 참여를 통한 국제 공동연구와 달탐사 2단계 사업을 통해 독자적인 달 착륙·표면 탐사 역량을 확보할 계획이다. 국제 거대전파망원경(SKA) 협력과 우주환경 제조 플랫폼, 우주기술 실용화 촉진 사업을 통해 우주 신산업과 기술사업화·창업 생태계 조성도 지원한다.

친환경·지능형 항공 분야에서는 터보팬 항공엔진, 전기·터빈 하이브리드 추진 시스템, 성층권 드론, 항공 AI 안전성 기술 개발 등을 통해 미래 항공모빌리티와 항공산업 경쟁력 강화에 나선다.

우주청은 정책·산업 기반과 핵심 임무 기술을 유기적으로 연계해 우주항공 기술 자립과 산업 경쟁력을 강화하고, 민간 주도 우주경제 전환을 본격화할 계획이다. 이번 시행계획에 따른 신규 사업과 과제별 추진 일정은 5일 우주항공청 누리집을 통해 공개될 예정이다.





