오세훈, 올해 첫 일정 영등포구 재건축 방문…"안전사고 최소화"[부동산AtoZ]

2일 오전 서울 영등포구 재건축 현장(영등포구 유원제일1차 재건축)을 찾은 오세훈 서울시장이 공사장 안전관리 당부 메시지를 전달하고 있다.

오세훈 서울시장이 올해 첫 일정으로 영등포구 유원제일1차 재건축 공사장을 찾아 안전관리 현황을 점검했다. 오 시장은 2031년까지 31만가구 공급 의지도 재차 다졌다.

오 시장은 2일 오전 유원제일1차 재건축 현장을 찾아 "주택공급 활성화를 위해 각고의 노력을 기울여온 끝에 2031년 31만가구 착공 계획이 실현할 수 있는 정도에 이르게 됐다"며 "정비사업장이 늘어나면 안전관리 사각지대가 발생할 여지가 커지는 만큼 현장에서 안전 수칙을 더 철저히 이행해달라"고 당부했다.

그러면서 "서울시도 주택공급 현장 안전사고 최소화를 위해 힘을 모아 나갈 것"이라고 했다.

유원제일1차 재건축 사업은 2024년 8월 착공해 골조 공사를 진행 중(공정률 30%)으로, 2028년 아파트 550가구(임대 71가구 포함)가 공급된다.

아울러 시는 2023년 건설공사 현장 안전관리를 위한 '동영상 기록관리제'를 도입해 운영 중이다. 지난해 9월 기준 서울 시내 정비사업 총 56개 현장(약 4만5000가구)의 공사 전 과정을 동영상으로 기록 관리하고 있다.





이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr



