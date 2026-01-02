김병주, 유승민에 "대통령 연락 무시를 훈장인 양 떠벌려…졸렬한 행태"

"협치를 자기과시로 악용 말아야"

유승민 전 국민의힘 의원이 지난 대선 전 이재명 당시 더불어민주당 대선 후보 측으로부터 총리직 제안을 받았다고 밝힌 가운데 김병주 더불어민주당 의원이 "이재명 대통령의 연락을 무시한 것을 무슨 대단한 훈장이라도 되는 양 떠벌리고 있다"고 비판했다.

김 의원은 2일 자신의 페이스북을 통해 "정치에도 상도의가 있다"며 "'협치'를 '자기과시'로 악용하지 말라"고 말했다.

그는 "정치는 통합을 지향해야 한다"며 "대통령은 민주당 후보로 당선되었어도 국민 모두의 대통령이다. 진영을 넘어 능력 있는 인사를 적재적소에 배치하려는 노력은 비난받을 일이 아니라, 오히려 권장되어야 할 정치적 미덕"이라고 했다.

김 의원은 "이 시점에 과거의 제안을 공개해서 얻으려는 것이 무엇인가"라며 "자신이 여전히 '러브콜'을 받는 존재라는 과시인가, 아니면 통합을 위한 상대의 노력을 폄훼하려는 정략적 계산인가"라고 따져 물었다.

아울러 "정치적 대화와 제안은 국민통합을 위한 과정이다. 그런데 이를 공개해 상대의 진심을 왜곡하고 자신의 정치적 체급을 높이려는 도구로 쓰는 것은 참으로 졸렬한 행태"라며 "국민은 자기 정치를 위해 통합의 노력을 배신하는 사람이 아니라, 국가를 위해 기꺼이 손을 잡을 줄 아는 큰 정치인을 원한다"고 말했다.

앞서 유 전 의원은 지난 대선 전 이재명 후보 측으로부터 정권 출범 시 총리직을 맡아달라는 제안을 받았으나, 거절했다고 밝혔다. 유 전 의원은 1일 CBS라디오 김현정의 뉴스쇼에서 "작년 2월 민주당의 모 의원이 이재명 당시 대표의 메시지를 전달하고 싶다고 하면서 '이 대표가 집권하면 국무총리를 맡아 달라고 했다. 이 대표가 유 의원에게 전달하라고 했다'고 제게 얘기했다"며 "'이 대표 뜻 맞냐'고 확인하니 거듭 맞다고 했고 바로 그 자리에서 '나는 그럴 생각이 전혀 없다고 이 대표에게 전하라'고 했다. 이후 그분 전화를 제가 안 받았다"고 말했다.

이어 "작년 2월에 다 끝난 얘긴 줄 알았는데 4~5월 무렵 민주당의 여러 다양한 사람으로부터 연락이 오는 걸 제가 일절 안 받았다"며 "그런데 작년 5월 초쯤 김민석 당시 의원에게 전화 여러 통과 문자가 오길래 아예 답을 안 했다. 그랬더니 그다음 날 이 후보가 전화가 여러 통이 오고 문자로 '이재명입니다. 꼭 통화하길 바랍니다'라고 해서 무슨 뜻인지 짐작해서 일체 답을 안 하고 전화도 안 받았다"고 설명했다.





