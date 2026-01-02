2025 진주시 제야의 종 타종 … 시민과 함께한 새해 출발

진주성 호국 종각서 시민과 함께 새해맞이

경남 진주시가 지난 12월 31일 밤 진주성 호국 종각 일원에서 '2025 제야의 종 타종 행사'를 성황리에 연 후 시민과 함께 희망찬 2026년 새해를 맞이했다.

이번 행사는 한 해의 끝자락에서 시민이 함께 모여 지난 시간을 되돌아보고, 새해의 소망과 다짐을 나누는 진주시 대표 새해맞이 행사로, 호국정신이 살아 숨 쉬는 진주성에서 진행돼 '송구영신(送舊迎新)'의 의미를 더했다.

행사에 앞서 진행된 식전 공연에서는 ▲문화예술 그룹 온 터의 대북 공연 ▲스트릿 댄스팀 심장박동의 공연 ▲초청 가수 디셈버 공연 ▲2025 진주 가인 가요제 대상 수상자 황인아 축하 공연 ▲진주레이디스싱어즈의 합창곡 '케데헌 골든' 무대 ▲LED 드론 댄스 공연 등이 펼쳐지며 행사의 분위기를 고조시켰다.

본행사는 새해의 염원을 담은 '호국의 종 파수 의식'과 2026년 진주시 사자성어인 '만사대길(萬事大吉)'을 주제로 한 휘호 퍼포먼스가 진행됐다. 서예가 우제 강봉준 선생이 큰 붓으로 힘차고 웅장하게 휘호를 완성했으며, 이후 조규일 진주시장을 비롯해 박대출·강민국 국회의원, 백승흥 진주시의회 의장, 학생 대표 등 진주 시민 6명이 함께 이름을 적는 참여형 퍼포먼스를 펼쳐 새해에 대한 공동의 바람과 연대를 상징적으로 표현했다.

이어 열린 타종식에서는 새해를 알리는 33번의 종 타종이 장엄하게 울려 퍼지며 2026년의 시작을 알렸다. 타종 직후에는 화려한 불꽃놀이가 밤하늘을 수놓았고, 다시 한번 '진주레이디스싱어즈'가 무대에 올라 합창곡 '희망의 진주로'를 선보이며 시민들에게 감동과 희망의 메시지를 전했다.

행사장 일원에서는 ▲소망지 체험 ▲타로 체험 ▲새해 희망 메시지 캘리그래피 등 가족 단위 방문객이 함께 즐길 수 있는 부대행사도 운영됐다. 이번 행사에는 진주시새마을회, 경남 특전사 환경관리협회, 새마을교통봉사대 진주시 지대, 촉 석 청실회, NH농협 진주시지부 등 지역의 기관 단체에서 봉사와 후원으로 함께 참여했다.

진주시는 행사장 안전관리와 시민 편의를 위해 호국 종각 앞 본행사 공간과 잔디광장, 촉석루 옆 탐방로의 부대행사 공간을 분리해 운영했으며, 전문 안전요원과 공무원을 주요 지점에 배치해 행사의 안전에 완벽히 했다.

조규일 진주시장은 "진주성에서 울린 제야의 종소리가 시민 한 분 한 분의 새해 소망으로 이어지길 바란다"며 "이번 행사가 진주의 전통과 정서를 시민과 함께 나누는 뜻깊은 시간이 되었으면 한다"라고 밝혔다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



