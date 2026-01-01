과기정통부, 2026년 R&D 8.1조 투입…AI·바이오·양자에 집중

전년 대비 25.4% 증액

AI 3강 도약·초격차 기술 확보 본격화

배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

과학기술정보통신부가 올해 과학기술 분야와 정보통신기술(ICT) 분야에 총 8조1188억원의 연구개발(R&D) 예산을 투입한다. 이를 통해 과학기술 기반 혁신성장과 'AI 3강 도약'에 본격적인 시동을 걸겠다는 구상이다.

과기정통부는 1일 이 같은 내용을 담은 '2026년도 연구개발사업 종합시행계획'을 확정·발표했다. 이번 계획의 총예산은 전년 대비 25.4% 증가했으며, 과학기술 분야 6조4402억원, ICT 분야 1조6786억원으로 구성됐다.

과학기술 분야에서는 바이오·양자 등 미래 유망기술 투자를 확대하는 한편, 반도체·디스플레이·이차전지 등 전략 산업의 초격차 확보를 위한 원천기술 개발에 집중한다. 주요 사업으로는 ▲AI-네이티브 첨단바이오 자율실험실(135억원) ▲양자과학기술 플래그십 프로젝트(500억원) ▲차세대 광기반 연산반도체(46억원) ▲차세대 융복합 프리폼 디스플레이(47억원) ▲미래혁신선도형 이차전지 원천기술(50억원) 등이 포함됐다.

나노·소재, 미래에너지 등 공급망 안정과 기후 대응 분야 투자도 강화된다. 한계도전 R&D와 융합연구를 통해 고위험·고난도 연구를 뒷받침하고, 과학기술과 AI 접목을 통해 난제 해결과 연구 생산성 제고를 병행한다는 구상이다. 기초연구에는 2조7000억원이 투입되며, 과학기술혁신인재양성사업(769억원), 국가과학자 지원(25억원) 등 인재 양성 사업도 이어진다.

연구 인프라 확충에도 대규모 예산이 배정됐다. 다목적 방사광가속기 구축에 1188억원, 국가 플래그십 초고성능 컴퓨팅 인프라 고도화에 684억원이 투입된다. 지역·산업 확산을 위해 4극3특별 과학기술혁신지원(789억원), 공공연구성과 사업화·창업지원(930억원)도 추진한다. 해외 협력 측면에서는 해외 우수연구기관 협력허브 구축(301억원)과 EU 다자연구 프로그램 참여 지원(125억원)이 포함됐다.

ICT 분야는 국가 AI 대전환 가속화에 초점을 맞췄다. AI 전환(AX) 엔진과 첨단 인프라 핵심기술, 고급 인재 양성에 집중 투자하며, ▲K-클라우드 기술개발(608억원) ▲양자 플래그십 프로젝트(302억원) ▲피지컬 AI 선도기술개발(150억원) 등을 추진한다.

6G, 저궤도 위성통신, AI 기반 네트워크 등 차세대 통신기술 주도권 확보와 함께 AI 보안 내재화, 양자내성암호 전환 등 사이버보안 강화도 병행한다. 6G 산업기술개발에는 1068억원, 정보보호 핵심원천기술개발에는 1074억원이 배정됐다.

AI·디지털 전환 인재 양성을 위해 ▲AI대학원(400억원) ▲AX대학원(150억원) ▲AI 최고급 신진연구자(340억원) ▲생성AI 선도인재(270억원) 지원이 이뤄진다. 아울러 호남·대경·동남·전북 등 4개 권역에 AX 혁신거점 조성 사업이 신규 편성됐다.

과기정통부는 R&D 예산 확대와 함께 제도 개선 방안도 제시했다. 데이터 기반 R&D 관리체계 구축, 과제별 데이터관리계획(DMP) 점검 강화, 도전·성실성 중심 평가제 도입, 행정 서류 축소와 평가 등급 폐지 등을 통해 연구 현장의 체감도를 높인다는 방침이다. R&D 전주기에는 생성형 AI를 시범 도입해 기획·평가·관리 효율화도 추진한다.

과기정통부는 이번 종합시행계획에 따라 신규 사업과 과제별 추진 일정을 오는 2일 공고하고, 1월 중 관계부처 합동 설명회를 열어 세부 내용과 공모 시기·절차를 안내할 계획이다.





박유진 기자 genie@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>