싱가포르 총리 "작년 4.8% '깜짝' 성장…올해는 유지 어려울 것"

로런스 웡 싱가포르 총리. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

싱가포르 경제가 지난해 예상보다 높은 5% 가까운 성장률을 기록했지만, 올해는 이 같은 성장 기조를 유지하기 힘들다고 로런스 웡 싱가포르 총리가 밝혔다.

1일(현지시간) 블룸버그 통신에 따르면 웡 총리는 전날 공개한 신년사에서 2025년 싱가포르 국내총생산(GDP)이 4.8% 성장했다고 발표했다. 이는 지난 11월 싱가포르 정부가 제시한 성장률 전망치인 약 4%를 넘어선 수치다.

웡 총리는 세계 무역 상황의 불확실성을 언급하며 "이런 외부적인 어려움에도 우리 경제는 예상보다 좋은 성과를 거뒀다"고 말했다. 그는 세계 경제가 예상보다 회복력이 강했고, 미국이 부과한 관세 수준도 우려를 했던 것보다 낮았다고 덧붙였다.

이어 그는 "우리는 인공지능(AI) 관련 반도체·전자제품 수요 급증의 혜택도 누렸다"면서 "그 결과 실업률과 인플레이션(물가 상승)은 낮게 유지됐고 실질 소득은 전반적으로 증가했다"고 설명했다.

하지만 "분열된 무역과 지정학적 긴장은 일시적인 문제가 아니라 더욱 분열된 세계의 영구적인 특징"이라면서 이런 경제 성장 수준을 올해에도 유지하기는 어려울 것이라고 경고했다.

웡 총리는 "우리는 더 많은 성장의 장애물에 직면할 것이며, 인플레이션 압력이 더욱 심해질 수 있다"면서 "작고 개방된 싱가포르 경제는 이런 역풍으로부터 스스로를 완전히 보호할 수 없다"고 지적했다.

앞서 지난해 11월 싱가포르 무역부는 미국 관세 효과가 더욱 두드러지면서 세계 경제가 약화함에 따라 2026년 자국 경제 성장률이 1.0∼3.0%로 저조할 것으로 전망한 바 있다.

싱가포르는 미국으로부터 최저 수준인 10%의 상호관세율을 적용받고 있지만, 주요 수출 품목인 의약품과 반도체에 대한 부문별 관세가 어떤 영향을 미칠지는 아직 불확실한 상황이다.

웡 총리는 싱가포르 경제가 "경쟁력을 유지하려면 단순히 기존 방식을 고수해서는 안 된다"면서 "경제 전략을 재고하고, 재설정하고, 새롭게 해야 한다"고 강조했다. 이어 정부가 앞으로 다가올 경제적 도전에 대응하기 위한 경제 정책 초안을 곧 발표할 것이라고 밝혔다.





부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>