HD건설기계 공식 출범…2030년 매출 14조원 도전

정기선 "또 다른 글로벌 넘버 원 성장"

국내 최대 건설장비업체 HD건설기계가 새해를 맞아 공식 출범했다.

HD현대는 1일 HD건설기계 울산 캠퍼스에서 HD건설기계 출범식을 열었다고 밝혔다. 초대 사장은 문재영 사장이 맡는다.

출범식에는 정기선 HD현대 회장, 조영철 부회장, 문재영 사장 등 그룹 주요 경영진과 임직원 200여명이 참석했다.

국내 1, 2위 건설기계 기업인 HD현대건설기계와 HD현대인프라코어가 결합한 HD건설기계는 울산, 인천, 군산 등 국내와 인도, 중국, 브라질, 노르웨이 등 해외 생산거점을 갖춘 연 매출 8조원 규모의 국내 최대 건설장비업체다.

1일 HD건설기계 울산 캠퍼스에서 열린 HD건설기계 출범식에서 주요 경영진들이 박수를 치고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

HD건설기계는 2030년 매출 14조8000억원을 목표로, 주력 사업인 건설장비를 중심으로 엔진 및 애프터마켓(AM) 등 전 사업 영역에서 성장 전략을 추진한다.

특히 통합 시너지를 통해 자사의 두 건설장비 브랜드인 '현대(HYUNDAI)'와 '디벨론(DEVELON)'을 글로벌 톱 티어 브랜드로 성장시킨다는 계획이다. 이를 위해 양사 브랜드 제품의 최적 제조를 위한 글로벌 생산 세계를 구축하고, 구매와 물류 등 공통 비용 영역에서 규모의 경제를 활용할 방침이다.

HD건설기계는 이를 위한 첫 번째 단계로 차세대 신모델을 내세운다. 차세대 신모델은 지난해 한국과 유럽에 이어 올해 상반기 글로벌 최대 시장인 북미 출시를 앞두고 있다.

정기선 회장은 "최고를 향한 HD건설기계의 열정이 차세대 신모델과 신흥시장 개척으로 옮겨지기를 응원한다"며 "생산과 품질, 영업에 이르기까지 전 영역의 재정비로 조선에 이어 그룹의 또 다른 글로벌 넘버원(NO.1)이 될 것으로 기대한다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



