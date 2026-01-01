◆팀장급
▲전략경영본부 경영지원실 자산안전팀장 이승헌
▲혁신성장본부 지역디자인혁신실 경남 디자인주도 제조혁신센터장 신성무
최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
[인사]한국디자인진흥원
2026년 01월 01일(목)
