[인사]한국디자인진흥원

최호경기자

입력2026.01.01 11:03

◆팀장급

▲전략경영본부 경영지원실 자산안전팀장 이승헌

▲혁신성장본부 지역디자인혁신실 경남 디자인주도 제조혁신센터장 신성무





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

