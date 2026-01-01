페루 마추픽추 열차 충돌로 100여명 부상…한국인 피해 없어

기관사 사망…페루 대통령 현장 점검

잉카 문명의 대표적 유적지인 마추픽추에 오가는 열차 2대가 정면충돌하면서 사상자가 속출했다.

페루 대통령실은 지난달 31일(현지시간) 호세 헤리 대통령이 쿠스코를 찾아 마추픽추 열차 사고 대응 상황을 점검했다고 밝혔다.

헤리 대통령은 지역 병원을 방문해 사고 부상자들을 위로하고 적절한 의료 서비스 제공 여부를 확인했다고 페루 대통령실은 보도자료에서 전했다.

페루 남동부 지역 철도 운영사인 페트란사에 따르면 전날인 30일 오후 쿠스코 마추픽추 철로 팜파카와 단선 구간에서 잉카 레일(Inca Rail)과 페루레일(Perurail) 열차가 정면충돌했다. 이 사고로 잉카레일 열차 기관사가 숨졌다. 양쪽 열차 탑승객 107명이 치료를 받은 것으로 페루 당국은 집계했다.

주페루 한국대사관은 연합뉴스를 통해 "한국인 부상자는 없는 것으로 파악했다"며 "상황을 지속해서 모니터링하고 있다"고 했다.





