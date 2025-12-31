원셀프월드·케이에스넷, 원화 스테이블코인 생태계 확장 MOU

국내 블록체인 지갑 사업자 원셀프월드와 종합 결제 인프라 사업자 케이에스넷이 일상 경제와 블록체인 기술의 융합을 가속하기 위해 협력한다.

31일 양사는 '원화 스테이블코인 포스트페이먼트 실증 파트너십(MOU)'을 체결했다고 밝혔다. 소비자가 일상생활에서 사용하는 결제 금액을 디지털 자산으로 전환하는 새로운 개념의 원화 스테이블코인 실사용 모델을 구축하기 위해서다.

양사는 내년 상반기 '포스트페이먼트 리워드 연동 모델'의 기술 실증(PoC) 및 환경 조성을 마무리할 계획이다.

케이에스넷의 가맹점 인프라를 활용해 사용자의 결제 시점과 마이비 리워드 혜택을 실시간으로 연결하는 사용자 경험(UX)을 제공하는 방식이다. 결제 데이터는 W3ID 타깃팅을 통해 개인화 광고로 연결되며, 리워드 순환 구조를 만든다.

케이에스넷 박한국 대표(왼쪽), 원셀프월드 조창현 대표가 '원화 스테이블코인 포스트페이먼트 실증 파트너십(MOU)'을 체결하고 기념사진을 촬영하고 있다. 원셀프월드 AD 원본보기 아이콘

원셀프월드는 마이비(MyB) 앱 사용자 120만 명을 보유하고 글로벌 최다 수준인 4000만개의 SBT(소울바운드토큰)를 발행한 블록체인 지갑 사업자다. 스테이블코인 생태계 확장에 필수적인 KYW(Know Your Wallet) 체계를 지원하는 W3ID 특허를 확보했다.

케이에스넷은 올리브영, 다이소, KFC 등 가맹점을 보유하고, 크립토닷컴과 협력해 디지털 자산 기반 결제 서비스인 '크립토PG' 출시를 준비 중이다.

조창현 원셀프월드 대표는 "양사의 지갑 사용자 및 가맹점 네트워크를 결합해 원화 스테이블코인 활성화를 위한 리워드 생태계를 만들겠다"고 말했다.

박한국 케이에스넷 대표는 "결제 인프라와 블록체인 지갑을 결합한 원화 스테이블코인 실사용 모델의 첫 사례"라며 "가맹점과 사용자 모두에게 실질적 가치를 제공하겠다"고 전했다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>