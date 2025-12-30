네이버클라우드 추론 AI 모델, 글로벌 벤치마크 등재…국내 2위

아티피셜 애널리시스 지능지수서 44점 획득

LG 엑사원·업스테이지 등 앞서

네이버클라우드가 새로 공개한 고성능 추론 인공지능(AI) 모델이 글로벌 AI 평가 지표에 새로 등재된 것으로 나타났다. 이 모델은 국내 모델 중 상위권을 차지했다.

30일 글로벌 AI 성능 평가 기관 아티피셜 애널리시스(AA)에 따르면 네이버클라우드가 전날 공개한 '하이퍼클로바X'의 고성능 추론 모델인 '하이퍼클로바 X 시드 씽크(32B)'가 이 기관이 산출하는 '지능 지수(Intelligence Index)'에 새롭게 등재됐다.

글로벌 AI 성능 평가 기관 '아티피셜 애널리시스(AA)'의 '지능 지수(Intelligence Index)'에 등재된 '하이퍼클로바X'의 고성능 추론 모델을 자사의 AD 원본보기 아이콘

이 지수에서 네이버클라우드 추론 모델은 44점을 기록했는데, 이는 국내 AI 모델 중 두번째로 높은 수치다. 국내 모델 가운데서는 모티프테크놀로지스의 '모티프 12.7B'가 1점 높은 45점을 받아 가장 높은 점수를 획득했다.

또 다른 국내 AI 모델인 LG AI연구원의 '엑사원 4.0(32B)'은 43점을, 업스테이지의 '솔라 프로2' 모델은 38점을 각각 획득했다.

전체 모델 가운데서는 구글의 '제미나이3 프로'와 오픈AI의 'GPT-5.2'가 73점으로 동점을 기록하면서 가장 높은 평가를 받았다.

아울러 네이버클라우드 추론 모델은 통신사 고객 지원 시나리오를 시뮬레이션해 에이전트 툴 사용 능력을 평가하는 항목에서 87%를 기록해 국내 AI 모델 중 최고 점수를 획득했다. 이는 '옴니모달(Omni-modal)' 에이전트로서 활용 가능성을 입증한 것이라는 평가가 나온다. 옴니모달은 기존의 '멀티모달(Multi-modal)'보다 확장된 개념의 차세대 AI 기술이다.

앞서 네이버클라우드는 이 모델을 포함한 AI 모델 2종을 새로 공개했다. 고성능 추론 모델 이외에도 네이티브 옴니 모델인 '하이퍼클로바 X 시드 8B 옴니' 역시 공개됐다. 네이티브 옴니모달은 텍스트와 이미지, 음성을 단일 모델에서 처음부터 한꺼번에 학습하는 모델을 뜻한다





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>