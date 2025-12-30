본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

과학

네이버클라우드 추론 AI 모델, 글로벌 벤치마크 등재…국내 2위

이명환기자

입력2025.12.30 08:20

시계아이콘00분 43초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

아티피셜 애널리시스 지능지수서 44점 획득
LG 엑사원·업스테이지 등 앞서

네이버클라우드가 새로 공개한 고성능 추론 인공지능(AI) 모델이 글로벌 AI 평가 지표에 새로 등재된 것으로 나타났다. 이 모델은 국내 모델 중 상위권을 차지했다.


30일 글로벌 AI 성능 평가 기관 아티피셜 애널리시스(AA)에 따르면 네이버클라우드가 전날 공개한 '하이퍼클로바X'의 고성능 추론 모델인 '하이퍼클로바 X 시드 씽크(32B)'가 이 기관이 산출하는 '지능 지수(Intelligence Index)'에 새롭게 등재됐다.

글로벌 AI 성능 평가 기관 '아티피셜 애널리시스(AA)'의 '지능 지수(Intelligence Index)'에 등재된 '하이퍼클로바X'의 고성능 추론 모델을 자사의

글로벌 AI 성능 평가 기관 '아티피셜 애널리시스(AA)'의 '지능 지수(Intelligence Index)'에 등재된 '하이퍼클로바X'의 고성능 추론 모델을 자사의

AD
원본보기 아이콘

이 지수에서 네이버클라우드 추론 모델은 44점을 기록했는데, 이는 국내 AI 모델 중 두번째로 높은 수치다. 국내 모델 가운데서는 모티프테크놀로지스의 '모티프 12.7B'가 1점 높은 45점을 받아 가장 높은 점수를 획득했다.


또 다른 국내 AI 모델인 LG AI연구원의 '엑사원 4.0(32B)'은 43점을, 업스테이지의 '솔라 프로2' 모델은 38점을 각각 획득했다.


전체 모델 가운데서는 구글의 '제미나이3 프로'와 오픈AI의 'GPT-5.2'가 73점으로 동점을 기록하면서 가장 높은 평가를 받았다.

아울러 네이버클라우드 추론 모델은 통신사 고객 지원 시나리오를 시뮬레이션해 에이전트 툴 사용 능력을 평가하는 항목에서 87%를 기록해 국내 AI 모델 중 최고 점수를 획득했다. 이는 '옴니모달(Omni-modal)' 에이전트로서 활용 가능성을 입증한 것이라는 평가가 나온다. 옴니모달은 기존의 '멀티모달(Multi-modal)'보다 확장된 개념의 차세대 AI 기술이다.


앞서 네이버클라우드는 이 모델을 포함한 AI 모델 2종을 새로 공개했다. 고성능 추론 모델 이외에도 네이티브 옴니 모델인 '하이퍼클로바 X 시드 8B 옴니' 역시 공개됐다. 네이티브 옴니모달은 텍스트와 이미지, 음성을 단일 모델에서 처음부터 한꺼번에 학습하는 모델을 뜻한다





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"100개월 할부로 겨우 차 뽑았다"…차 가격 고공행진에 '초장기 할부' 등장한 美 "100개월 할부로 겨우 차 뽑았다"…차 가격 고공행... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"100개월 할부로 겨우 뽑았다"…차 가격 고공행진에 '초장기 할부' 등장

배우 이시영 캠핑장 민폐 논란에…"불편하셨던 분께 죄송"

옷장 열었더니 최대 300만원씩 '따박따박'…요즘 유행 중인 '이 부업'

"햇반은 죄가 없다"…'저속 노화' 정희원 논란 속 주문량 폭증, 이유는?

박나래 대신 사과한 전현무…"송구스럽다 '나혼산' 달라질 것"

"계엄 합법, 멸공입니다" 시위 주도한 청년들

"모두가 계엄 찬성은 아니다...반중 정서가 더 큰 배경"

새로운 이슈 보기