영천시, 영천전투메모리얼 전망타워서 '2026 병오년' 해맞이 행사 개최





영천시(시장 최기문)는 오는 1월 1일 새해를 맞아 영천전투메모리얼 전망타워 일원에서 '2026 병오년, 붉은 말이 뛴다! 영천이 도약한다!'를 주제로 해맞이 행사를 개최한다.

이날 행사는 영천청년상우협의회가 주최해 오전 6시 부대행사를 시작으로 풍물놀이와 대북 공연, 기원제와 새해 덕담 순으로 진행된다.

또한, '야이소상아' 단체에서 시민들의 추위를 달래줄 따뜻한 차를 제공하며, 공식행사를 마친 후에는 세시음식(떡국)을 나눠먹는 등 다양한 프로그램을 마련한다.

부대행사로는 가족, 연인 등이 새해의 추억을 남길 수 있도록 병오년 포토존, 새해희망 소원볼 만들기, 소망·가훈 캘리그라피 작성 이벤트가 운영된다.

이번 행사를 주최하는 영천청년상우협의회 김낙균 회장은 "2026년 붉은 말의 기운을 받아 영천이 더욱 발전하고 성장할 수 있는 뜻깊은 행사가 되도록 준비하겠다"며, "시민들의 많은 참여를 부탁드린다"고 전했다.





