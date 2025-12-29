본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

IT·통합

정부 "LG유플러스 서버 고의 폐기 의혹 경찰에 수사 의뢰"

노경조기자

입력2025.12.29 14:00

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

민관합동조사단, 침해사고 최종 조사 결과 발표
위계에 의한 공무집행 방해 혐의…고의성 입증

정부가 LG유플러스 를 위계에 의한 공무집행 방해 혐의로 경찰청에 수사 의뢰했다고 29일 밝혔다.


서울 용산구 LG유플러스 사옥. 연합뉴스

서울 용산구 LG유플러스 사옥. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘


LG유플러스는 지난 7월 한국인터넷진흥원(KISA)으로부터 정보 유출 정황 등을 안내받은 후 관련 서버를 고의로 폐기한 의혹을 받고 있다.

LG유플러스의 침해사고를 조사한 과학기술정보통신부 민관합동조사단은 이날 정부서울청사에서 "LG유플러스의 행위를 부적절한 조치로 판단했다"며 이같이 발표했다.


조사단에 따르면 KISA는 지난 7월 18일 입수한 익명의 유출 정보를 이튿날 LG유플러스에 안내했다. 제보는 LG유플러스의 '계정 권한 관리 시스템(APPM)' 서버 정보와 4만여개의 계정 등이 유출됐다는 내용이었다. 이에 대해 LG유플러스는 자체 점검 결과 "침해사고 흔적이 없다"고 8월 13일 통보했다.


그러나 이번 조사를 통해 LG유플러스가 7월 31일 관리 서버 1대를 물리적으로 폐기한 사실이 드러났다. 또 통보 전날에는 해킹 의혹이 제기된 APPM 서버의 운영체제를 업그레이드한 것으로 확인됐다. LG유플러스는 당초 정보 유출 건을 침해사고로 인정하지 않았다가 국정감사에서 재차 지적이 나오자 결국 당국에 신고했다. 조사단은 신고가 접수된 바로 다음 날인 10월 24일부터 구성·운영됐다.

정부는 LG유플러스가 서버를 고의로 폐기했는지 여부 등을 따져야 한다는 입장이다. 조사단은 "LG유플러스가 벌인 서버 재설치·폐기 작업으로 인해 침해사고 흔적을 확인할 수 없는 조사 불가 상황에 놓였다"며 "경찰 수사를 통해 밝힐 것"이라고 말했다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"또 국민 기만" "쿠팡 트래블? 그게 뭔데"…5만원도 쪼갠 '보상쿠폰' 논란 "또 국민 기만" "쿠팡 트래블? 그게 뭔데"…5만원... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'7년만에 백골로 발견되기도'…쓸쓸한 마감, 죽어서도 완전히 못 떠났다

"전용기·명품 사진에 속았다"…27억 가로채 호화 생활

"기피 직업? 시급 3배 뛰었어요"…'몸 쓰는 억만장자' 시대가 온다

골프 중 들이킨 이 음료 알고 보니…3500만원 뜯어낸 70대

"숨 멎을 만큼 감동적" 백두산 호랑이 어미와 새끼 5마리 포착

옷장 열었더니 최대 300만원씩 '따박따박'…요즘 유행 중인 '이 부업'

의혹 속 김병기, 내일 입장표명…與 "일단, 지켜보자"

새로운 이슈 보기