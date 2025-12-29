본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

청송사과가 맛있는 이유? 농민들 '열공' 중… 2026년도 새해농업인 실용교육 전문반 성료

영남취재본부 김철우기자

입력2025.12.29 13:10

시계아이콘00분 34초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

현장 중심 전문기술 교육… 농업 경쟁력 강화

기후와 시장이 동시에 변하는 시대, 청송군이 농업의 해법을 현장에서 찾았다.


경북 청송군(군수 윤경희)은 지난 22일부터 24일까지 3일간 청송군농업기술센터 대회의실에서 실시한 '2026년도 새해농업인 실용교육(전문반)'을 성황리에 마무리했다.

청송군, 2026년도 새해농업인 실용교육(전문반) 성료. 청송군 제공

청송군, 2026년도 새해농업인 실용교육(전문반) 성료. 청송군 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 교육에는 관내 농업인 517명이 참여했으며, 지역 대표 작목을 중심으로 한 재배기술과 병해충 방제법 등에 대한 강의와 질의응답을 통해 기술 이해도와 현장 적용 능력 향상에 중점을 두었다.

교육 과정은 사과, 양봉, 고추 등 3개 과정으로 운영됐으며, 특히 사과 산업 동향과 정지·전정 기술에 대한 강의에 높은 관심이 집중됐다. 사과 과정에는 326명이 참여했으며, 양봉 과정 84명, 고추 과정 107명이 각각 참여해 높은 호응을 얻었다.


새해농업인 실용교육은 매년 영농 계획 수립과 생산성 향상, 농가 소득 증대를 목표로 추진되는 핵심 농업 교육 프로그램이다. 올해 전문반 교육은 작목별 핵심기술과 현장 대응 능력 강화에 초점을 맞춰 농업 경쟁력 제고에 기여했다는 평가를 받았다.


청송군 관계자는 "이번 교육을 통해 농업인들이 2026년도 영농을 보다 체계적으로 준비할 수 있는 기반을 마련했다"며 "앞으로도 현장 중심의 실용교육을 지속 확대해 농가 실익 향상에 최선을 다하겠다"고 말했다.




영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

사망 4년만에 '쓰레기 더미'서 발견…그들은 죽어서도 못 떠났다[2025 무연고사 리포트⑫] 사망 4년만에 '쓰레기 더미'서 발견…그들은 죽어... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'7년만에 백골로 발견되기도'…쓸쓸한 마감, 죽어서도 완전히 못 떠났다

"전용기·명품 사진에 속았다"…27억 가로채 호화 생활

"기피 직업? 시급 3배 뛰었어요"…'몸 쓰는 억만장자' 시대가 온다

골프 중 들이킨 이 음료 알고 보니…3500만원 뜯어낸 70대

"숨 멎을 만큼 감동적" 백두산 호랑이 어미와 새끼 5마리 포착

옷장 열었더니 최대 300만원씩 '따박따박'…요즘 유행 중인 '이 부업'

의혹 속 김병기, 내일 입장표명…與 "일단, 지켜보자"

새로운 이슈 보기