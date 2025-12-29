[포토] 입장 밝히는 이혜훈 기획예산처 장관 후보자

이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 29일 서울 중구 예금보험공사에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하며 입장을 밝히고 있다.







