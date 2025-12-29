본문 바로가기
골프 중 들이킨 이 음료 알고 보니…3500만원 뜯어낸 70대

서지영기자

입력2025.12.29 08:56

시계아이콘00분 49초 소요
언론사 홈 구독
'마약커피' 먹여 골프 내기서 거액 뜯어

내기 골프를 미끼로 동석자에게 마약 성분이 든 음료를 먹여 거액을 가로챈 70대 일당이 재판에 넘겨졌다. 이들은 체포 순간에도 같은 수법으로 또 다른 피해자를 노리다 현장에서 검거됐다.


커피에 마약 타고 '내기 골프'…70대 3명 구속

28일 법조계에 따르면 경찰은 지난 10월 마약류관리법 위반과 사기 혐의로 70대 남성 3명을 구속 송치했다. 이들은 지난 8월 경기도의 한 골프장에서 또 다른 70대 남성 A씨에게 향정신성의약품을 탄 커피를 마시게 한 뒤, 내기 골프를 통해 3500만원을 가로챈 혐의를 받고 있다.

이들 일당은 범행 며칠 전 경기도 고양시의 한 골프연습장에서 또래로 보이는 A씨에게 접근해 "내기 골프를 치러 가자"고 제안한 것으로 조사됐다. 범행 당일 A씨는 커피를 마신 뒤 정신이 혼미해진 상태에서 라운딩을 마쳤고, 정신을 차렸을 때는 이미 3500만원을 잃은 뒤였다고 진술했다.


이상 증세 뒤 체내서 마약 검출

갑작스러운 신체 이상에 수상함을 느낀 A씨는 곧장 경찰을 찾았고, 검사 결과 체내에서 마약 성분이 검출됐다. 그 후 경찰은 범행 당일 골프장에서 3명을 체포했다. 검거 당시 이들은 또 다른 사람을 상대로 유사한 방식의 내기 골프를 시도하고 있었던 것으로 파악됐다. 범행에 사용된 마약은 이들이 치료 목적으로 처방받아 보관하던 약이었던 것으로 확인됐다.


경찰은 붙잡힌 이들 모두 사기 범행 전과가 있는 점, 3명 중 1명이 유사한 수법으로 범행을 저질러 처벌받은 이력이 있는 점 등을 고려해 3명을 구속했다. 현재는 1심 재판이 진행 중인 상태다. 경찰 관계자는 "확인된 피해자는 1명이지만, 추가적인 범죄가 있을 수 있다고 보고 수사를 이어가고 있다"고 밝혔다.




서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr
