김태진 광주 서구의원 '대한민국 지방의정봉사상' 수상

호남취재본부 신동호기자

입력2025.12.28 17:46

김태진 광주 서구의원이 광주광역시 자치구의회의장협의회에서 '대한민국 지방의정봉사상'을 받았다. 김태진 의원실 제공

김태진 광주 서구의원이 광주광역시 자치구의회의장협의회에서 '대한민국 지방의정봉사상'을 받았다. 김태진 의원실 제공

김태진 광주광역시 서구의원이 최근 열린 광주광역시 자치구의회의장협의회에서 '대한민국 지방의정봉사상'을 받았다.


'지방의정봉사상'은 자치구의회 의원을 대상으로 지방의정 발전과 지역사회 발전에 기여하며 지역주민을 위해 헌신적인 봉사활동을 실천한 의원의 공로를 인정해 수여하는 상이다.

김 의원은 지역 현장을 중심으로 한 주민 밀착형 의정활동과 실효성 있는 정책 제안으로 지방의회의 역할과 책임을 성실히 수행해 온 점을 높이 평가받아 이번 수상의 영예를 안았다.


김 의원은 "이번 의정봉사상 수상은 개인의 성과라기보다는 주민 여러분과 함께 만들어 낸 결과라고 생각한다"며 "앞으로도 초심을 잃지 않고 구민 곁에서 현장의 목소리에 귀 기울이며, 지방자치의 가치를 실천하는 책임 있는 의정활동으로 보답하겠다"고 밝혔다.




호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
