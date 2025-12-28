본문 바로가기
일반

소아·청소년 35만명 ADHD·우울증 등 정신진료 받았다

김은하기자

입력2025.12.28 10:14

건강보험심사평가원 통계
정신진료 소아청소년 매년 증가

지난해 정신건강 관련 진료를 받은 소아·청소년(0∼18세) 환자 수가 약 35만 명에 달해, 4년 새 76% 이상 증가했다.


28일 건강보험심사평가원이 발간한 '생활 속 질병·진료행위 통계'를 보면 소아·청소년 정신건강 질환 환자 수는 2020년 19만8384명에서 매년 증가해 2023년 31만1365명으로 처음 30만 명을 넘겼다. 지난해에는 35만337명으로 더 늘어난 것으로 집계됐다. 이는 2020년보다 76.6% 늘어난 수치다.

남성은 7∼12세 그룹(10만5288명), 여성은 13∼18세 그룹(9만4784명)이 가장 많았다.


소아·청소년이 진료를 받은 정신건강 질환은 주로 주의력결핍 과잉행동장애(ADHD)와 우울증 등으로 나타났다. 0∼6세 그룹에서는 ADHD가 1만1521명으로 가장 많았고, 이어 전반 발달장애 9874명, 말하기·언어의 특정 발달장애 6005명, 기타 행동·정서장애 2495명, 틱장애 2484명 등이었다.


(해당 사진은 기사와 직접적인 관련이 없습니다.) 픽사베이 픽사베이

(해당 사진은 기사와 직접적인 관련이 없습니다.) 픽사베이 픽사베이

7∼12세에게서도 ADHD가 8만6797명으로 가장 많았고 전반 발달장애 1만3065명, 틱장애 1만2143명, 우울증 7858명 등으로 집계됐다.

13∼18세 그룹은 우울증이 6만896명으로 최다였고, ADHD가 5만4311명으로 뒤를 이었다. 기타 불안장애는 2만6433명, 심한 스트레스에 대한 반응 및 적응장애는 1만7092명이었다.


소아·청소년 암 질환 진료를 받은 환자 수는 7428명으로 2020년보다 4.0% 감소했다. 지난해 남·여 모두 13~18세 그룹에서 암 질환 환자 수가 가장 많았다. 소아·청소년의 상위 암 질환은 림프성 백혈병, 뇌의 악성 신생물, 골수성 백혈병 순이었다.


반면 지난해 희귀·중증 난치질환으로 진료받은 소아·청소년은 5만4201명이었다. 2020년(4만4714) 명보다 21.2% 증가했다. 질환별로는 선천기형증후군 3559명, 크론병·국소성 장염 3432명, 뇌전증 3379명 등 순이었다.


지난해 응급실을 이용한 소아·청소년 환자는 62만4946명으로 2020년(58만2344명)보다 7.3% 증가했다. 종합병원 내 응급실 방문 환자가 44만963명으로 가장 많았고, 이어 상급 종합병원 16만7434명, 병원 3만5964명 등이었다.


소아·청소년이 응급실에서 가장 많이 진료받은 질병은 '기타 및 원인 미상의 열'(6만9170명)이었다. '감염성 및 상세 불명 기원의 기타 위장염 및 결장염(5만7088명)', 복부 및 골반 통증(3만6311명) 등으로 집계됐다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr
