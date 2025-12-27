▲손명선 씨 별세, 조재형(경남 창원해양경찰서 정책홍보실장) 씨 모친상 = 27일, 조은금강병원장례식장 3호실, 발인 29일 오전 7시 30분, 장지 낙원공원묘원
영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스연봉의 절반이 보너스로 나온다…사상 최대 실적 ... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[부고] 조재형(창원해경 정책홍보실장)씨 모친상
2025년 12월 27일(토)
▲손명선 씨 별세, 조재형(경남 창원해양경찰서 정책홍보실장) 씨 모친상 = 27일, 조은금강병원장례식장 3호실, 발인 29일 오전 7시 30분, 장지 낙원공원묘원
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"너무 추워" 45명 응급실행·3명 심정지…체감온도 '영상 10도'에 환자 속출한 나라
"직원 당 6억4000만원"…회사 매각 후 3467억 '통 큰 보너스' 쏜 사장님
전현무 측 "차에서 링거 맞는 건 적법한 진료"… 의료계는 No!
"차라리 태어나지 말 걸" 크리스마스 밤에 SNS 쏟아낸 전두환 손자
비즈니스석 앉아 김밥에 라면 먹으며 "지긋지긋한 가난"…난데없는 챌린지 논란
"2만원에 임산부 구합니다"…성심당 '임산부 프리패스' 악용
"남자들은 원래 다 이래"…월급 적다던 남편, 3년 동안 성과급 숨겼다
"면치기 안 해요"…한 달 만에 1억뷰 찍은 에스파 신라면 광고
유재석, '조폭 연루설' 조세호 언급…"이제는 혼자네"