[부고] 조재형(창원해경 정책홍보실장)씨 모친상

영남취재본부 이세령기자

입력2025.12.27 11:35

▲손명선 씨 별세, 조재형(경남 창원해양경찰서 정책홍보실장) 씨 모친상 = 27일, 조은금강병원장례식장 3호실, 발인 29일 오전 7시 30분, 장지 낙원공원묘원





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

