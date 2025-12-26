알테오젠, 신임 대표에 전태연 부사장…박순재 회장 사임

알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 439,000 전일대비 9,000 등락률 +2.09% 거래량 1,024,092 전일가 430,000 2025.12.26 15:30 기준 관련기사 반도체 랠리에 코스피 4120선 탈환…삼성전자 '신고가' 경신코스피, 4130선 상승 출발…삼성전자·SK하이닉스 강세코스피, 4거래일 만에 하락 마감…4100선으로 후퇴 전 종목 시세 보기 close 은 전태연 부사장을 신임 대표이사로 선임한다고 26일 밝혔다.

알테오젠 이사회는 이날 기존 대표이사 박순재 회장이 사임하고 전 부사장을 신임 대표이사로 선임하는 안견을 의결했다.

박 회장은 사임 후에도 사내이사 및 이사회 의장직을 유지한다. 회사는 "박 회장은 회사의 장기적인 비전과 전략 방향 수립, 인간 히알루로니다제 원천 기술 'ALT-B4'에 이은 차세대 파이프라인 발굴에 집중하고 이사회 중심 경영 체제 확립에 기여할 것"이라고 밝혔다.

박 회장은 2008년 알테오젠 창립 이후 지금까지 회사를 이끌어왔다.

전 신임 대표는 생화학 박사학위 및 미국 특허 변호사 자격이 있는 바이오 전문가다. 2020년 알테오젠에 합류한 이래 사업개발 부문을 총괄해왔다.

전 신임 대표는 글로벌 빅 파마와 여러 계약을 성사하며 ALT-B4 사업화에 기여했다고 회사는 설명했다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr



