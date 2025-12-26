본문 바로가기
알테오젠, 신임 대표에 전태연 부사장…박순재 회장 사임

오수연기자

입력2025.12.26 19:20

알테오젠 은 전태연 부사장을 신임 대표이사로 선임한다고 26일 밝혔다.


알테오젠 이사회는 이날 기존 대표이사 박순재 회장이 사임하고 전 부사장을 신임 대표이사로 선임하는 안견을 의결했다.

박 회장은 사임 후에도 사내이사 및 이사회 의장직을 유지한다. 회사는 "박 회장은 회사의 장기적인 비전과 전략 방향 수립, 인간 히알루로니다제 원천 기술 'ALT-B4'에 이은 차세대 파이프라인 발굴에 집중하고 이사회 중심 경영 체제 확립에 기여할 것"이라고 밝혔다.

박 회장은 2008년 알테오젠 창립 이후 지금까지 회사를 이끌어왔다.


전 신임 대표는 생화학 박사학위 및 미국 특허 변호사 자격이 있는 바이오 전문가다. 2020년 알테오젠에 합류한 이래 사업개발 부문을 총괄해왔다.


전 신임 대표는 글로벌 빅 파마와 여러 계약을 성사하며 ALT-B4 사업화에 기여했다고 회사는 설명했다.




오수연 기자 syoh@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

