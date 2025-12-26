거래소, 시총 100위 대형주 투자경고 지정 제외키로

시가총액 상위 100위 종목은 앞으로 투자경고종목 지정 대상에서 제외된다. 이에 따라 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 599,000 전일대비 11,000 등락률 +1.87% 거래량 4,243,548 전일가 588,000 2025.12.26 15:30 기준 관련기사 반도체 랠리에 코스피 4120선 탈환…삼성전자 '신고가' 경신코스피, 4130선 상승 출발…삼성전자·SK하이닉스 강세‘천스닥’ 임박…정책 모멘텀에 개인 매수세 확대되나 전 종목 시세 보기 close 는 오는 29일 투자경고 종목에서 해제된다.

서울 여의도 한국거래소. 사진=강진형 기자aymsdream@ AD 원본보기 아이콘

26일 한국거래소 시장감시위원회는 이같은 내용을 포함한 투자경고종목 지정 관련 시장감시규정 시행세칙을 개정하고 오는 29일부터 적용한다고 밝혔다.

거래소는 이번 개정에서 초장기 상승 및 불건전요건 유형의 주가 요건을 '최근 1년간 종목 주가 상승률 200% 이상'에서 '각 시장 주가지수 상승률을 초과한 개별 종목의 주가상승률 200% 이상'으로 변경했다.

또한 유가증권·코스닥 시장 통합 시가총액 상위 100위 대형주는 투자경고종목 지정 대상에서 제외하도록 했다. 이미 적용된 종목이 시총 100위 이내인 경우 시행일로부터 지정이 해제됨에 따라 SK하이닉스의 경우 29일 투자경고에서 해제된다.

초장기 상승 및 불건전요건 유형 투자경고종목에서 지정·해제된 종목은 해제 이후 60영업일 이내에는 지정되지 않도록 했다. 기존에는 30영업일 이내였다.

시장감시위원회는 "초장기상승 및 불건전유형의 투자경고종목 지정 예외 종목뿐만 아니라 모든 종목의 불공정거래에 대해 면밀한 시장감시를 통해 자본시장의 건전성을 유지할 수 있도록 노력을 지속할 것"이라고 밝혔다.





송화정 기자 pancake@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>