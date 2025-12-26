알에스오토메이션, 에스비비테크와 로봇부품 표준화…"생태계 핵심 주도"

알에스오토메이션 알에스오토메이션 140670 | 코스닥 증권정보 현재가 18,030 전일대비 840 등락률 +4.89% 거래량 2,083,537 전일가 17,190 2025.12.26 15:08 기준 관련기사 알에스오토메이션 "공고한 파트너십 기반 글로벌 리더십 강화"효성重 이을 '헌드레드배거' 찾아라…영업이익률 반등株 주목알에스오토메이션, 세이지와 '피지컬AI 기반 차세대 로봇 플랫폼' 공동 개발 MOU 전 종목 시세 보기 close 은 정부 주도의 제조업 인공지능(AI) 대전환 전략인 MAX(Manufacturing AI Transformation) 얼라이언스에서 로봇부품 생태계의 핵심 주도 기업으로 부상하고 있다고 26일 밝혔다.

알에스오토메이션은 MAX 얼라이언스 내 로봇부품협의체 공동회장사로서, 정밀 감속기 분야의 선도기업 에스비비테크와 함께 국내 로봇부품 산업의 경쟁력 강화와 AI 기반 제조혁신을 이끄는 중추적 역할을 수행한다.

MAX 얼라이언스는 정부가 주도하는 범산업 협력체다. 제조 전반에 AI를 접목해 생산성·품질·유연성을 획기적으로 높이는 것을 목표로 한다. 특히 로봇은 제조업 AI 전환의 핵심 실행 수단으로 꼽힌다. 이에 따라 로봇부품 기술의 고도화와 생태계 조성이 중요한 과제로 부상하고 있다.

알에스오토메이션은 ▲서보드라이브 ▲모션컨트롤러 ▲초정밀 엔코더 ▲다축 제어 및 튜닝 소프트웨어 등 로봇 구동의 핵심 부품과 플랫폼을 자체 기술로 보유한 기업이다. 여기에 에스비비테크의 고정밀 감속기 기술이 결합되면서, 양사는 로봇의 '두뇌와 신경, 관절'을 아우르는 국산 로봇부품 통합 경쟁력을 대표하는 축으로 평가받고 있다.

양사는 공동회장사로서 ▲로봇부품 표준화 ▲AI 기반 로봇 성능 고도화 ▲국내외 수요기업 연계 ▲중소·중견 부품기업과의 상생 협력 모델 구축 등을 주도한다. 한국 로봇부품 생태계의 체계적 성장을 도모할 계획이다.

알에스오토메이션 관계자는 "제조업 AI 대전환 시대에는 개별 기업의 기술을 넘어, 로봇부품 생태계 전체의 경쟁력이 국가 산업 경쟁력을 좌우하게 된다"며 "MAX 얼라이언스와 로봇부품협의체 공동회장사 역할을 통해 대한민국 로봇부품 산업이 글로벌 표준과 시장을 선도하도록 적극 기여해 나가겠다"고 말했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



