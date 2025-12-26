[인사]광주·전남경찰청

◆ 광주경찰청 총경 전보
▲ 홍보담당관 윤주현 ▲ 청문감사인권담당관 이충섭 ▲ 경무기획정보화장비과장 김영록 ▲ 경비과장 박태준 ▲ 치안정보과장 장승명 ▲ 형사기동대장 전병현 ▲ 안보수사과장 장진영 ▲ 112치안종합상황팀장 김태형 ▲ 112치안종합상황팀장 임진영 ▲ 112치안종합상황팀장 최병윤 ▲ 북부경찰서장 양백승
◆ 전남경찰청 총경 전보
▲ 홍보담당관 이재성 ▲ 청문감사인권담당관 정재봉 ▲ 치안정보과장 송기주 ▲ 수사과장 김효진 ▲ 형사기동대장 강은석 ▲ 안보수사과장 고은경 ▲ 범죄예방대응과장 공정원 ▲ 112치안종합상황실장 안형주 ▲ 112치안종합상황팀장 문대열 ▲ 112치안종합상황팀장 서현우 ▲ 112치안종합상황팀장 양광희 ▲ 112치안종합상황팀장 박인신 ▲ 여성청소년과장 박흥원 ▲ 자치경찰위원회 이석현 ▲ 여수경찰서장 장원석 ▲ 광양경찰서장 김희중 ▲ 고흥경찰서장 안민탁 ▲ 해남경찰서장 박미영 ▲ 무안경찰서장 최영수 ▲ 장흥경찰서장 김경호 ▲ 보성경찰서장 신완수 ▲ 영광경찰서장 김종신 ▲ 화순경찰서장 양신철 ▲ 영암경찰서장 박웅 ▲ 장성경찰서장 박동성 ▲ 강진경찰서장 박현규 ▲ 완도경찰서장 이범형 ▲ 진도경찰서장 황동석 ▲ 구례경찰서장 정덕교 ▲ 신안경찰서장 노광일
호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
