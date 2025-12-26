본문 바로가기
일반

파주시, GTX-A 운정중앙역 임시주차장 추가 확충

이종구기자

입력2025.12.26 08:31

파주시, 이용 수요 증가 대응
임시주차장 확충으로 주차환경 개선

경기 파주시는 GTX-A 운정중앙역 이용 수요 증가에 대응하기 위해 GTX-A 운정중앙역 임시주차장2 추가 확충 사업을 추진했다고 26일 밝혔다.

파주시가 GTX-A 운정중앙역 이용 수요 증가에 대응하기 위해 GTX-A 운정중앙역 임시주차장2 추가 확충 사업을 추진했다. 임시주차장 모습. 파주시 제공

시는 지난 11월 임시주차장 1구역에 60면을 추가 조성해 주차난 완화에 나섰으나, GTX-A 운정중앙역 이용률이 계속 증가하면서 주차공간 확충 필요성이 다시 제기되었다.


이에 따라 파주시는 부지를 추가 확보하여 임시주차장2에 252면을 추가 조성했으며, 이번 확충으로 운정중앙역 임시주차장은 총 1321면 규모로 운영된다.

파주시 관계자는 "GTX-A 운정중앙역은 앞으로 수도권 광역교통의 핵심 거점으로 자리매김할 것으로 예상되는 만큼, 시민들이 보다 편리하게 이용할 수 있도록 주차환경 개선에 힘쓰겠다"고 말했다.





파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
