울산시, 에너지 판 다시 쓰다… 분산에너지 특화지역 최종 지정

‘대한민국 에너지 거점도시’로 도약 기대



AI 데이터센터 등 에너지 기반 산업 육성↑

울산시가 지역에서 생산한 전기를 지역에서 소비하는 체계가 법적 기반을 갖췄다.

시가 기후에너지환경부 에너지위원회 재심의 결과 분산에너지 특화지역으로 최종 선정됐다.

이에 따라 울산은 지역별 차등 전기요금제 도입과 인공지능(AI) 데이터센터 유치 등 에너지 기반 산업 육성에 속도를 내며 '대한민국 에너지 거점도시'로 도약할 발판을 마련했다.

시는 지난달 5일 열린 에너지위원회에서 지정이 한 차례 보류됐다. 이후 울산시를 중심으로 정치권과 실무진이 중앙정부 정책 기조에 맞춘 재생에너지 보완 계획을 마련해 기후부에 제출하는 등 전방위적인 대응에 나섰다.

특히 ▲특화지역 운영계획 수립 ▲분산에너지 조례 제정 ▲산·학·연 전문가로 구성된 추진단 구성 ▲전국 최초 분산에너지 지원센터 발족 ▲ 중앙지방협력회의에서 대통령에게 직접 건의하는 등 철저한 준비 끝에 최종 지정을 이끌어 냈다.

분산특구는 '분산에너지 활성화 특별법'에 근거해 지정되며, 특구 내에서는 전기 직거래에 대한 규제 특례가 적용돼 '지역에서 생산한 전기를 지역에서 소비하는' 지산지소형 분산에너지 시스템이 운영된다.

이를 통해 지역 발전사가 직접 전력 판매 시장에 참여할 수 있고, 기업은 보다 저렴한 전기요금으로 전력을 공급받을 수 있게 된다.

울산시가 지정된 분산특구 유형은 '전력수요 유치형'이다. 이는 기존 분산에너지 발전소 인근이나 단지 내에 신규 전력 수요를 유치해 지역 내 전력 생산·소비 구조를 구축하는 방식이다.

분산특구 유형이란 전력수요유치형과 공급자원유치형, 신산업 활성화형 3개형으로 구분된다.

지역 발전사인 SK MU가 전력 직접거래를 통해 울산 미포국가산업단지 내 SK-아마존 데이터센터, 석유화학 기업 등에 저가 전력을 공급할 계획이다. 정부의 재생에너지 정책 기조에 맞춰 단계적으로 재생에너지와 친환경(그린)수소 기반의 무탄소 전력 공급도 확대할 방침이다.

울산시는 연료비 연동제와 탄소배출권 연계에 따른 전기요금 절감 효과를 바탕으로 지난 6월 국내 최대 규모인 SK·아마존 인공지능(AI) 데이터센터를 유치했다.

향후 1GW급 인공지능(AI) 데이터센터 사업을 위한 부지 확보 등 추가 투자 움직임도 가시화되고 있다.

또 울산은 총 575만 배럴 규모의 석유·천연가스 저장시설을 갖춘 '동북아 에너지 거점'으로 이를 활용해 분산에너지의 안정적인 연료 공급이 가능하고, 대규모 전력이 필요한 산업단지와 대기업 활동에도 유리한 여건을 갖추고 있다.

특히 울산의 미래 주력 산업인 인공지능(AI), 반도체, 이차전지 등 전력 다소비 산업을 중심으로 에너지 비용 절감과 경쟁력 강화는 물론 전력 수요가 큰 기업의 이전과 투자 확대에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.

김두겸 시장은 "울산시는 분산에너지 활성화 특별법 제정 과정에서 입법 건의를 지속하며 주도적인 역할을 해왔고, 지정이 보류된 이후에도 정치권과 실무진이 총력 대응에 나섰다"라며 "에너지 자급을 통해 합리적인 가격의 전기가 공급되면 기업 유치와 양질의 일자리 창출, 인구 증가로 이어질 것"이라며 "지역별 차등 전기요금제 도입을 추진해 기업에 가장 경쟁력 있는 에너지 환경을 제공하고, 명실상부한 대한민국 에너지 거점도시로 도약하겠다"라고 말했다.

분산에너지 특화지역 추진현황. AD 원본보기 아이콘





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>