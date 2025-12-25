하루 54만개 주고받았다…'카톡 선물하기' 1위 인기템은?

연간 이용 건수 1억8950만회 기록

스타벅스 상품권 1위…배민 상품권 첫 2위

올해 카카오톡 '선물하기'를 통해 주고받은 선물이 2억개에 육박한 것으로 집계됐다.

25일 카카오는 올해 1월1일부터 12월17일까지의 카카오톡 선물하기 이용 현황을 분석한 결과, 누적 이용 건수가 약 1억8950만 회에 달했다고 밝혔다. 이를 단순 환산하면 하루 평균 약 54만 개의 선물이 오간 셈이다.

해당 기간 선물하기 플랫폼에는 약 8700개 브랜드가 입점했으며, 유통된 상품 종류는 64만개 이상으로 집계됐다. 카카오는 선물하기가 단순한 거래 수단을 넘어 사람과 사람을 잇는 생활형 플랫폼으로 기능하고 있다고 설명했다.

교환권 선물 가운데 가장 높은 인기를 끈 상품은 지난해에 이어 올해도 스타벅스 상품권이었다. 뒤를 이어 배달의민족 상품권이 2위를 차지했는데, 배달의민족 상품권이 상위 2위권에 오른 것은 이번이 처음이다. 쇼핑 중심이던 선물 교환권 사용이 외식·배달 영역까지 확장되고 있음을 보여주는 사례로 해석된다.

이밖에 이마트·신세계 상품권, 올리브영 상품권, 투썸플레이스 상품권이 상위 5위 안에 이름을 올렸다.

선물하기 이용 패턴을 살펴보면 타인을 위한 선물뿐 아니라 자신을 위해 구매하는 '자기 선물' 소비도 뚜렷하게 나타났다. 자기구매 상위 10개 브랜드 중에서는 다이슨과 케이스티파이가 시즌별 할인 행사 영향으로 각각 3위와 9위에 올랐다.

또한 디올 뷰티가 1위를 기록했고, 프라다 뷰티(6위)를 비롯해 바이레도, 르라보 등 프리미엄 뷰티·니치 향수 브랜드가 새롭게 상위권에 진입했다. 가격대가 높더라도 만족도와 개인적 보상이 뚜렷하다면 소비로 이어지는 '스몰 럭셔리' 흐름이 반영된 결과로 풀이된다.

이용자들이 위시리스트에 담은 상품 역시 실용성과 취향을 동시에 고려한 품목이 주를 이뤘다. 가장 많이 선택된 아이템은 뷰티 상품권으로, 수령자가 직접 취향에 맞는 제품을 고를 수 있다는 점이 강점으로 꼽혔다. 립글로우와 텀블러가 각각 2위와 3위에 올랐으며, 배달 상품권과 향수는 4~5위를 기록했다.

연중 선물하기 이용이 가장 활발했던 날은 지난해와 마찬가지로 빼빼로데이였다. 이어 발렌타인데이, 스승의 날, 화이트데이, 대학수학능력시험 하루 전이 순위에 포함됐다.

서비스 측면에서는 온라인으로 주문한 뒤 오프라인 매장에서 바로 수령할 수 있는 주류 픽업 서비스가 확대됐고, 케이크 픽업이 가능한 브랜드도 한층 늘어났다.

카카오 측은 "올해 선물 트렌드는 개인의 취향을 존중하는 방향으로 더욱 뚜렷해졌다"며 "실용성, 취향, 경험이 핵심 키워드로 자리 잡고 있다"고 말했다.





