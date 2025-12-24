검찰, '라임 사태' 핵심 김봉현 1심 무죄에 항소

검찰이 불법 정치자금을 건넨 혐의로 기소된 '라임 사태' 핵심 인물 김봉현 전 스타모빌리티 회장에 대한 1심 무죄 판결에 항소했다.

서울남부지검은 24일 정치자금법 위반 혐의로 기소된 김 전 회장에 대한 항소장을 서울남부지법에 제출했다. 해당 사건은 1심 단독판사 판결이라서 2심도 남부지법 형사항소부에서 진행된다.

김 전 회장은 2016년 기동민 전 더불어민주당 의원, 이수진 민주당 의원, 김영춘 전 해양수산부 장관, 국회의원 전 예비후보 김모씨에게 총 1억6000만원대 금품을 전달한 혐의로 재판에 넘겨졌지만 무죄를 선고받았다.

기 전 의원, 이 의원, 김 전 장관, 김씨도 지난 9월 1심에서 모두 무죄가 선고됐다. 검찰은 이 의원과 김씨에 대해서는 항소하지 않고, 기 전 의원과 김 전 장관에 대해서만 항소했다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



