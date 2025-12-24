성탄절 강풍에 영하권…서해안·제주 '화이트 크리스마스' 기대

26일까지 춥다가 주말부터 풀릴듯

크리스마스인 25일 기온이 영하권으로 크게 떨어지고 강한 바람까지 불면서 춥겠다.

24일 기상청에 따르면 25일 북서쪽에서 찬 공기가 내려오면서 아침 기온이 큰 폭으로 낮아지겠다. 25일 아침 최저기온은 -8∼3도, 낮 최고기온은 -4∼8도가 되겠다.

주요 도시의 예상 최저기온과 최고기온은 서울 -3도와 -1도, 인천 -4도와 -1도, 수원 -4도와 0도, 강릉 2도와 6도, 대전 -3도와 3도, 광주 0도와 5도, 대구 -1도와 5도, 울산 2도와 7도, 부산 3도와 8도, 제주 6도와 9도다.

바람도 매우 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮아 춥겠으니 두꺼운 외투를 챙겨야 한다. 추위는 26일까지 이어지다가, 이번 주말에 차차 풀리겠다.

전라, 서해안과 제주 산지는 화이트 크리스마스가 예상된다. 25일 오후부터 시간당 1㎝ 안팎의 눈이 내리겠고, 많은 눈으로 대설특보 가능성이 있다.

서해안과 남해안, 제주, 경북 동해안은 25일 새벽부터 바람이 시속 70㎞ 넘게 매우 강하게 불면서 강풍 특보가 발표될 수 있다. 서해 남부 먼바다와 일부 제주도 해상은 풍랑특보가 발효돼 있어 항해나 조업 선박의 각별한 유의가 필요하다.





