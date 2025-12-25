이마트, '피코크 밀키트·델리' 간편 먹거리 할인전…최대 30%↓

밀키트·델리 매출 전월 대비 20% 이상 신장

호주산 프렌치랙 등 스테이크 기획전도 열어

이마트가 송년회 등 모임이 많은 연말을 앞두고 간편하게 음식들을 준비할 수 있도록 '간편 연말 미식' 할인 행사를 진행한다고 24일 밝혔다.

고객이 아미트 밀키트 매대에서 장을 보고 있다. 이마트 제공. AD 원본보기 아이콘

먼저 이마트는 가족이나 친구들과 함께 즐기기 좋은 대표 피코크 밀키트 3종을 1개 구매 시 정상가 대비 20% 할인된 가격에, 2개 이상 구매 시 30% 할인된 가격에 선보인다.

행사 상품으로는 부드러운 부채살과 각종 재료가 모두 들어있어 실패 없이 요리가 가능한 '피코크 부채살 큐브 찹스테이크'와 자숙 바지락에 화이트와인, 마늘, 청양버터의 풍미를 더한 '피코크 청양버터 바지락 술찜', 와인 안주나 홈파티 먹거리로 좋은 '피코크 새우듬뿍 감바스' 3종이다.

수비드 방식 조리로 부드러운 식감과 육즙을 살린 '피코크 수비드 소고기 함박스테이크(160g)', 다진 소고기를 듬뿍 넣은 '피코크 볼로네제 펜네 파스타(350g)' 등 전자레인지로 간편하게 데워 먹을 수 있는 냉동 간편식도 20% 저렴하게 구매할 수 있다.

시그니처튀김 플레터 상품 이미지. 원본보기 아이콘

온 가족이 함께 즐길 수 있는 키친델리의 즉석조리 먹거리들도 할인가에 판매한다. 대표 상품으로는 연말 홈파티 시즌을 겨냥해 출시한 '시그니처 튀김플레터'를 신세계포인트 적립 시 6000원 할인된 19980원에 선보인다. 대형 사이즈 새우·오징어 튀김부터 이마트 키친델리의 인기 상품인 순살치킨, 윙봉, 감자튀김 등 다채로운 구성의 튀김들을 3종 소스와 함께 즐길 수 있는 푸짐한 파티팩 상품이다.

이 밖에도 국내산 10호 닭 계육을 특제 허브페퍼 시즈닝으로 구워내 기름기 없이 담백한 '허브페퍼 로스트치킨'은 신세계포인트 적립 시 3000원 할인된 9980원에, 푸짐한 양의 '스시-e 프라임팩(24입)' 초밥 역시 6000원 할인된 2만3980원에 구매가 가능하다.

이마트는 송년회 등 다양한 모임이 있는 연말을 맞아 집에서도 손이 많이 가는 대용량 모임용 먹거리들을 간편하게 준비할 수 있도록 이번 행사를 기획했다. 실제로 연말을 앞둔 지난 15일부터 23일까지 약 9일간 이마트 키친델리 먹거리 매출은 전월 동요일 대비 매출이 20%가량 늘었다.

이마트는 간편 먹거리 외에도 '미국산·호주산 스테이크' 기획전을 열고 미국산 소고기(부채·살치살·꽃갈비살)과 호주산 양고기(프렌치랙·숄더랙)'를 오는 31일까지 신세계포인트 적립 시 30% 할인가에 선보인다. 연말 모임에서 함께 즐기기 좋은 '크레마 블랑드 블랑 브뤼(750㎖, 프랑스)' 스파클링 와인은 행사카드 결제 시 50% 할인된 9900원에 기획해 판매한다.

정우진 마케팅 담당은 "송년회 등 모임이 많은 연말 시즌을 맞아 간편 먹거리 할인전 행사를 준비했다"며 "고객분들이 합리적인 가격에 연말 모임 먹거리를 준비하고 가족, 친구들과 행복한 시간을 보내길 바란다"고 밝혔다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>