의정부시, ‘하자·불신·불편 없는’ 아파트 3無 혁신 프로젝트 가동

의정부시, 공동주택 행정 혁신 10대 과제 발표

품질점검 강화·사전 소통 하자 없는 공동주택 관리

주거복지센터 신설…사각지대 없는 주거 안전망 구축

시민 중심 주택행정으로 패러다임 전환…불편 최소화

경기 의정부시(시장 김동근)가 전체 인구의 70%가 공동주택에 거주하는 도시 특성을 반영해 입주민이 체감할 수 있는 '아파트 3無(하자·불신·불편 제로) 혁신 10대 프로젝트'를 본격 추진한다.

의정부시, 아파트 3無 혁신 10대 프로젝트 가동. 의정부시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 프로젝트는 과거 시공자 중심의 주택 행정에서 벗어나 입주민의 권익을 최우선으로 하는 10가지 핵심 과제를 담고 있다. 시는 이를 통해 하자와 분쟁은 줄이고 주거 만족도는 극대화한다는 방침이다.

'하자 제로'…철저한 품질 검사로 입주민 안심 우선

시는 시공 품질을 높이기 위해 기술사, 건축사 등 민간 전문가로 구성된 '품질점검단' 운영을 대폭 강화한다.

점검단은 골조부터 마감까지 주요 공정 단계마다 최소 4회 이상 현장을 방문하며 입주예정자의 참관을 보장해 시공 과정의 신뢰를 높인다. 2026년부터는 입주민 요청 시 수시 점검을 할 수 있는 제도도 도입한다.

공사 지연 현장에 대해서는 전문가 자문을 통해 부실시공을 유발하는 무리한 일정 단축을 방지한다. 아울러 지역 건설업체의 하도급 참여 확대와 지역 인력 우선 채용을 유도해 지역 경제 활성화와 신속한 하자 처리라는 두 마리 토끼를 잡을 계획이다.

'불신 제로'…시장이 직접 찾아가는 소통 행정

입주 전후 발생하는 갈등을 해소하기 위해 소통 창구도 일원화한다.

'신축아파트 소통 현장 설명회'를 정례화해 공사 진행 상황을 투명하게 공개하고, 시장이 직접 단지를 방문하는 'U아파트 현장시장실'을 통해 생활 불편 사항을 실시간으로 청취해 해결 방안을 제시한다.

공동주택 관리의 투명성도 확보한다.

단순 적발 위주의 감사에서 탈피해 전문가 컨설팅을 병행하며, 회계 및 운영 전반에 대한 자문을 제공한다. 특히 층간소음 관리위원회 운영 등을 통해 주민 간 갈등을 제도적으로 지원할 예정이다.

'불편 제로'…2026년 주거복지센터 신설로 안전망 강화

노후 단지에 대한 실질적인 지원책도 마련됐다.

시는 주차장, 승강기, CCTV 등 생활 밀접 시설 개선 시 공사비의 60~80%(최대 4000만원)를 지원하는 '생활밀착형 공동주택 지원사업'*을 확대한다.

또한, 2026년 상반기에는 시청 본관 1층에 '주거복지센터'를 신설한다. 시 직영으로 운영될 센터는 공공임대주택 입주 알선부터 주택 개보수 지원까지 주거 문제 전반을 상담하는 컨트롤타워 역할을 수행하게 된다. 이외에도 집 앞 5분 거리 내에 공원과 녹지 공간을 확충해 쾌적한 주거 환경을 조성할 계획이다.

의정부시 관계자는 "이번 10대 프로젝트는 시민들이 일상에서 겪는 하자와 갈등, 생활 불편을 근본적으로 해결하기 위한 고민의 결과"라며 "시공자 중심이 아닌 입주민 중심으로 행정 체계를 완전히 개편해 전국에서 가장 살기 좋은 공동주택 환경을 만들겠다"고 밝혔다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>