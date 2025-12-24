"사망 환자 있어, 절대 먹지 마" 입짧은햇님 논란의 약에 현직 약사 경고

"본질적으로 암페타민 계열, 필로폰과 비슷해"

"효과 뛰어나지만 우울증·불면증 부작용"

유튜버 입짧은햇님이 다이어트약을 불법 처방받았다는 의혹이 불거진 가운데, 현직 약사가 해당 약을 설명하면서 사망 환자가 있을 정도로 위험하다고 경고했다.

23일 유튜브 채널 '어떤 약사'를 운영하는 약사 박지인씨는 자신의 채널에 "운동으로 뺐다더니"…입짧은햇님이 받은 다이어트약, '나비약'! 절대 궁금해 하지도, 드시지도 마세요'라는 제목의 영상을 게재했다.

영상에서 박지인씨는 입짧은햇님이 다이어트약을 하루 3번에서 4번까지 복용하면서 감량했다는 YTN 기사를 언급하면서 무슨 약인지 설명해주겠다고 전했다. 박씨는 "기사에 나온 다이어트 약 보자마자 알았다. 이 약을 많이 조제해 봤는데, 과거에 많이 처방된 조합"이라며 "녹차 추출물과 나비약으로 통칭되는 '페터민', 이뇨제, 카페인과 진통제가 섞인 약, 항우울제, 간장약, 위장약 조합인데 요즘에는 이 조합으로 약을 쓰지 않는다"고 설명했다.

과거 환자들 중 해당 약을 복용하고 사망해서 경찰 조사를 받았던 점도 언급했다. 박씨는 "종합병원 앞 약국에서 근무하던 시절, 한 젊은 여성분이 (해당 약을) 일주일에 두 세트씩, 6~7차례 처방받아 갔다"며 "어느 날 약국에 경찰이 찾아와 (여성분이) 돌아가셨다고 했다. 어떻게 돌아가셨는지 물어볼 수 없었지만, 진료 기록을 전부 떼 간 걸로 봐서 이 약과 밀접한 관계가 있는 것으로 알고 있다"고 전했다.

이어 기사에서 해당 약을 보자마자 본인이 겪었던 사례와 동일한 약인 것을 알았다며 " 디에타민 모양만 달랐다. 기사 속 약은 푸리민인데, 디에타민·펜터민·푸리민 모두 나비약으로 통칭된다"고 언급했다. 나비약은 식욕 억제제 1세대로, 1959년 미국 FDA에서 승인된 후 사용되고 있다. 다만 최근 각광받고 있는 위고비·마운자로와 달리 향정신성 의약품으로 분류되기 때문에 특별한 관리가 필요하다.

박 약사는 "이 약을 먹으면 교감신경이 활성화되면서 각성, 흥분 상태가 된다. 시험에 합격하거나 기쁜 일이 있을 때처럼 엄청나게 들뜨면서 식욕이 사라진다"며 "단기간 체중 감소 효과는 매우 뛰어난 편이다. 권고는 4주 이내, 특별한 경우는 3개월 이내로 사용이 제한돼 있다"고 설명했다.

다만 구조식은 다르지만 마약과 본질이 비슷하다고 경고했다. 그는 "각성되니까 일 효율도 올라가는 것 같고 식욕도 없으니까 기분도 좋고, 엄청 활기차고 갓생처럼 느껴진다. 이 작용 어디서 들어본 적 있지 않나. 바로 마약"이라며 "나비약도 구조식은 조금 다르지만 본질적으로 암페타민 계열이다. 쉽게 말하면 필로폰과 비슷한 계열의 약물이라고 보면 된다"고 했다.

이어 "그래서 단순히 약을 먹었을 때 느껴지는 입마름, 예민해지고 심장이 두근거리고 잠이 안 오고 이런 걸 넘어서 우울증이나 다른 정신과 질환으로 이어질 수 있다"고 경고했다.

입짧은햇님은 박나래와 친분이 있는 '주사 이모' 이모씨로부터 다이어트약을 받았다는 의혹을 받고 있으며, 해당 약을 박나래에게 전달하는 역할도 했다는 주장이 제기됐다. 입짧은햇님은 지난 19일 마약류관리법 위반 혐의로 고발됐고, 같은 날 입장문을 통해 이씨를 의사로 알고 있었다며 자신의 부주의를 인정하고 활동 중단을 선언했다.





