무주군 '세대공감어울림센터' 준공

도시재생뉴딜사업 일환…4층 규모

전북 무주군이 24일 무주읍도시재생뉴딜사업의 일환으로 조성한 주민 소통·생활문화 활동 공간, '세대공감어울림센터' 준공식을 열었다.

한국농어촌공사 무진장지사가 주최·주관한 이날 행사에는 황인홍 무주군수와 오광석 무주군의회 의장, 윤정훈 도의원을 비롯한 우종욱 무주읍 주민협의체 위원장과 주민 등 100여 명이 참석했다.

참석자들은 사업추진 경과보고 등의 기념식에 함께 했으며, 4층 규모(연면적 749㎡)로 조성된 각층별 시설을 둘러보는 시간을 가졌다.

'세대공감어울림센터'는 2024년 착공해 지난 15일 준공했으며 시설은 건축물 사용승인을 받은 후 내년 상반기부터 무주군 도시재생지원센터와 무주마을관리사회적협동조합에 위탁·운영할 예정이다.

세대공감어울림센터 1층에는 동아리방, 2층에는 강사실과 강의실, 동아리방 등을 갖췄으며 3층에는 무주군도시재생지원센터 사무실이 입주할 예정이다. 4층에는 4개 호실의 공동체 생활공간이 조성됐다.

황인홍 군수는 "무주읍 도시재생 뉴딜사업은 단순히 시설을 조성하는 것이 아니라, 주민의 일상과 공동체를 회복하고 지역의 지속 가능한 미래를 만들어 가는 과정이다"며 "세대공감어울림센터 준공을 계기로 무주읍, 나아가 무주군에 더 큰 활력이 더해질 수 있도록 '생활문화어울림센터' 및 '청년센터' 조성 사업도 차질 없이 추진해 나가겠다"고 말했다.





