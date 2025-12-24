본문 바로가기
전기위원회 위원 5명 신규 위촉…反원전 활동가·이 대통령 변호인 포함

강희종에너지 스페셜리스트

입력2025.12.24 13:00

수정2025.12.24 13:16

전기요금 개편·전기위 독립성 강화 등 역할 주목
친재생·반원전 운동가, 친여 성향 법조인도 포함

전기위원회 위원장에 신규 위촉된 김창섭 가천대 교수. 기후에너지환경부

전기위원회 위원장에 신규 위촉된 김창섭 가천대 교수. 기후에너지환경부

정부는 24일 자로 김창섭 가천대 전기공학과 교수를 전기위원회 위원장으로 위촉하는 등 전기위원회 위원 5명을 신규 위촉한다고 밝혔다.


이번에 위촉된 위원은 김창섭 가천대 교수를 비롯해 전기공학 분야에 송승호 광운대 전기공학과 교수, 에너지 분야에 석광훈 에너지전환포럼 전문위원, 법률 분야에 김춘희 법무법인 다산 변호사 및 홍종영 법무법인 파랑 변호사로 구성됐다.

이번에 새로 위촉된 전기 위원회 위원의 임기는 2028년 12월까지다. 전기위원회는 위원장 포함 7명의 비상임 위원과 상임위원(이원주 기후에너지환경부 에너지정책실장) 등 8명으로 구성된다. 2024년 6월에 선임된 김윤경 이화여대 경제학과 교수, 이서혜 E컨슈머 대표의 임기는 2027년 6월까지다. (본지 11월 18일자 <힘세지는 전기위원회, 색깔도 바뀐다> 기사 참조)


김창섭 가천대 교수는 서울대학교 전기공학과에서 학사 및 박사를 취득했으며 한국에너지공단 이사장으로 재직한 바 있는 에너지 전문가다. 김 위원장은 전기요금 및 전력 시장 제도 개편 과정에서 중심적인 역할을 할 것으로 예상된다.


기후부는 지난 17일 대통령 업무보고에서 "전기위원회에 객관적 원가 검증을 기반으로 한 전기요금 결정 권한을 부여하는 등 독립성을 강화하겠다"고 밝힌 바 있다. 또 정부는 전기위원회 산하에 전력감독원을 신설해 시장 공정성 감시, 전력망 안정성 감독, 요금 원가 검증 등 상시적·체계적 감독 기능을 강화하겠다고 강조했다.

송승호 광운대 전기공학과 교수

송승호 광운대 전기공학과 교수

송승호 광운대 교수는 서울대에서 학사 및 박사 학위를 취득했다. 한국풍력에너지학회 부회장, 한국에너지기술평가원 비상임이사를 지냈다.

이번에 신규 위촉된 전기 위원회 위원들 중에는 친재생에너지·탈원전 분야 활동가, 이재명 대통령 등 친여 성향의 법조인들이 대거 포함된 점도 주목된다.

석광훈 에너지전환포럼 전문위원

석광훈 에너지전환포럼 전문위원

석광훈 위원은 성균관대 경영학과를 나왔으며 영국 서섹스대에서 과학기술정책으로 박사학위를 받았다. 한국원자력안전기술원 비상임 감사를 맡고 있다. 석 위원은 대표적인 탈원전 운동가로도 알려져 있다.

김춘희 법무법인 다산 변호사

김춘희 법무법인 다산 변호사

김춘희 위원은 서울대 사회학과를 나왔으며 국가보훈심사위원회 비상임위원, 경기도인사위원회 위원을 지냈다. 김 위원은 2024년 '쌍방울 불법 대북 송금'과 관련한 제3자 뇌물죄 재판에서 이재명 대통령(당시 더불어민주당 대표)의 변호를 맡았다.


홍종영 위원은 한양대 법학과를 나왔으며 충북지방변호사회 소속이다. 공군사관학교 교육진흥재단 이사를 지냈다. 홍 위원은 2022년 더불어민주당 충남도당 공천관리위원회에서 활동했다. 당시 충남도당 위원장은 현 강훈식 대통령 비서실장이었다. 홍 위원이 속한 법무법인 파랑 역시 이 대통령의 불법 대북 송금 사건에서 변호를 맡은 바 있다.


기후에너지환경부 관계자는 "이번에 위촉된 위원들은 전기공학·에너지·법률 등의 다양한 분야를 대표하는 인사인 만큼 그동안의 경험과 전문 지식을 바탕으로 전력산업의 건전한 발전과 소비자의 편익 증진뿐만 아니라, 전기위원회 독립성 강화와 관련하여 큰 역할을 할 것으로 기대된다"고 밝혔다.





강희종 에너지 스페셜리스트 mindle@asiae.co.kr
