핵연료 '농축·재처리' TF…서두르는 韓·미지근한 美

임갑수 주루마니아 대사 원자력협력 TF 정부대표 임명

한미 정상 합의 후속조치 속도 차

박윤주·김진아·위성락 미국 방문해 설득

한국의 우라늄 농축·사용후핵연료 재처리 권한 확대를 위한 한미 간 후속 협의를 위해 외교부가 정부대표를 임명하는 등 속도를 내는 모습이다. 다만 협상 상대가 될 미국 측은 별다른 움직임을 보이지 않고 있다. 한국 정부는 '한미 정상 간 합의'라는 점을 강조하며 조속한 협의 개시를 원하고 있지만, 양국 간 속도 차가 감지된다.

24일 외교부에 따르면 범정부 차원의 '(가칭)한미 원자력협력 협정 개정 태스크포스(TF)'가 내년 초께 꾸려질 예정이다. 정부대표는 임갑수 주루마니아 대사가 맡았다. 임 대사는 2016년 국제원자력기구(IAEA) 비확산전문관으로 파견돼 근무하는 등 군축비확산, 원자력 분야 전문가로 꼽힌다. TF에는 외교부 외에도 과학기술정보통신부, 원자력안전위원회, 한국원자력연구원 등 관련기관이 참여할 것으로 알려졌다.

다만 한국과 달리 미국 측에서는 원자력협력 협정 개정과 관련해 대외적으로 이렇다 할 채비를 보이지 않고 있다. 이에 박윤주 외교1차관과 김진아 2차관 등 외교부 고위급 인사들은 최근 잇달아 미국을 방문해 기회 될 때마다 '농축·재처리 협의'의 조속한 개시 필요성을 강조했다. 위성락 대통령실 국가안보실장이 최근 미국을 방문한 것 역시 이와 무관치 않은 것으로 보인다.

한미 정상이 한국의 농축·재처리 권한 확대에 합의했지만, 미국 정부 내에서는 여전히 비확산 우려가 있다는 관측이다. 다만 외교부 당국자는 "양쪽이 (정상 합의 후속조치) 숙제를 하는 데 차이는 있겠지만, 전체적인 방향은 신속하게 이행해 나가자는 양쪽의 공감대가 있다"고 설명했다. 이어 "우리는 전담 조직을 꾸리고 있다는 것을 미국 측에 당연히 설명했다"면서도 "미국 측은 나름의 상황이 있기 때문에 검토해서 준비해 나가게 될 것"이라고 덧붙였다.





손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>