평창군, 도시계획정보체계 DB 현행화 완료…스마트 도시 행정’ 기틀 마련

이종구기자

입력2025.12.24 09:56

강원도 평창군이 도시계획 행정의 정확성과 효율성을 높이기 위해 추진해 온 '도시계획정보체계(UPIS) DB 현행화 용역'이 오는 연말 준공될 예정이다. 이번 사업을 통해 평창군은 도시·군 관리계획 전반에 대한 정보를 체계적으로 정비하며, 향후 행정업무와 대민 서비스 전반에 실질적인 도움이 될 것으로 기대한다.

평창군청 전경. 평창군 제공

평창군청 전경. 평창군 제공

이번 용역은 평창군 전 행정구역에 대해 최초 도시계획 수립 이후 누적된 도시계획 고시·결정 자료를 체계적으로 정비하고, 2025년 최신 고시·결정 자료를 등록·연계하여 국토교통부 도시계획정보체계(UPIS) 표준에 맞는 데이터베이스를 구축하는 것을 목적으로 한다.


특히 용도지역·지구, 도시계획시설, 실시계획 인가 등 도시계획 이력 정보가 체계적으로 정비되면서, 민원인이 요청하는 변경 시점이나 과거 계획 내용에 관한 확인이 한층 수월해졌다. 이에 따라 인허가 검토와 도시계획 입안 과정에서 반복적으로 발생하던 자료 확인 업무가 크게 줄어들고, 행정 판단의 정확성과 일관성도 함께 높아질 것으로 보인다.

이정의 군 도시과장은 "이번 도시계획정보체계 DB 현행화는 단순한 자료 정비를 넘어, 평창군 도시계획 행정의 정확성과 신뢰도를 높이는 중요한 기반이 될 것"이라며 "앞으로도 데이터에 기반한 합리적인 행정을 통해 군민이 체감할 수 있는 행정 서비스 개선에 힘쓰겠다"라고 밝혔다.


평창군은 이번 용역 성과를 바탕으로 향후 도시·군 관리계획 수립과 각종 개발사업 검토, 정책 결정 과정 전반에 데이터 기반 행정을 적극 활용해 나갈 방침이다.




평창=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
