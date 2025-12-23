부산 '부전시장' 상인 만난 李대통령 "춥지 않으시냐, 많이 파셨냐?"

국무회의 마친 뒤 국무위원·참모진과 횟집 오찬

온누리상품권·현금으로 아몬드·생선·고추무침 구입

이재명 대통령은 23일 부산에서 열린 국무회의를 마친 뒤 부산진구 부전역 인근에 위치한 부전시장을 방문해 시장을 방문한 시민들과 시장 상인들과 만나 민생 현장을 살폈다고 강유정 대통령실 대변인이 밝혔다.

부산진구에 위치한 부전시장은 6.25 이후 피난민들이 터를 잡아 형성된 곳으로 상가주택 건물 형태의 중대형 시장이다. 주민들과 상인들은 갑작스레 방문한 이 대통령에게 손을 흔들고 박수를 치며 반가움을 표했다.

이 대통령은 시장 골목을 걸어 들어가 아몬드와 생선은 온누리상품권으로, 고추무침 등 반찬은 현금으로 구입했다. 장사가 안된다고 하소연하는 어르신에게 다가가 "춥지 않으시냐" 물으며 호박고구마, 밤고구마 등을 직접 구매한 이후 힘내시고 새해 복 많이 받으시라며 덕담을 건네고 격려했다.

이 대통령은 시장에서 마주친 부산시민들에게도 "장 보러 오셨어요?"라며 친근하게 인사를 건넸고, 상인들을 향해서는 "요즘 경기가 어떠냐, 많이 파셨냐?" 등을 물어봤다. 이에 상인들은 "부산 경기가 어려운데 잘 살게 해 달라"·"부산에 와주셔서 감사하다"며 이 대통령의 손을 맞잡았다. 해병대 출신이라는 한 시민은 이 대통령이 국방부 업무보고 자리에서 해병대의 실질적인 독립을 지시한 것을 언급하며 "정말 감사하다"라고 고마움을 전하기도 했다.

이 대통령은 환영 인파 가운데 나이가 지긋한 어르신들과 할머니들에게 "춥지 않으시냐, 장 보러 나오셨냐?"며 인사를 건넸다.

또한 시장 상인회에 대해 하소연하는 어르신의 얘기를 경청한 후 강훈식 비서실장에게 더 자세한 얘기를 청해 들어보라고 지시하기도 했다. 이어 이 대통령은 시장 내 한 횟집을 찾아서 국무위원, 대통령실 직원들과 함께 오찬을 나눴다.

이 자리에서 이 대통령은 "먹고사는 문제 해결이 국가 운영의 최우선 과제"라면서 "민생문제 해결에 모든 역량을 집중해 달라"고 당부했다. 횟집 주인은 "오늘이 애 고등학교 졸업식인데, 대통령님이 온다고 해서 빨리 달려왔다"고 말해 웃음을 안겼다.

이 대통령은 오찬 후 시장을 나서며 상인들을 포함한 주민들과 악수를 하고 사진을 찍으며 전통시장 일정을 마무리했다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr



