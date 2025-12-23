신한카드도 사고…가맹점 대표 휴대폰 번호 등 19만2000건 유출

회사는 "개보위 신고…신용정보 유출 안돼"

금융감독당국 현장점검·수시검사여부 촉각

신한카드는 가맹점 대표자 휴대전화번호를 포함한 약 19만건의 정보가 유출된 것으로 추정돼 개인정보보호위원회에 신고했다고 23일 밝혔다.

서울 중구 을지로 신한카드 본사 전경.

구체적으로 가맹점 대표자 휴대전화번호 18만1585건, 휴대전화번호·성명 8120건, 휴대전화번호·성명·생년·성별 2310건, 휴대전화번호·성명·생년월일 73건 등 19만2088건이 신규 카드 모집 용도로 유출된 것으로 파악됐다.

신한카드 관계자는 "현재까지 조사한 바에 따르면 주민등록번호 등을 포함한 개인정보와 카드번호, 계좌번호 등 신용정보는 유출되지 않은 것으로 확인됐다"고 설명했다.

이어 "가맹점 대표자의 정보 외 일반 고객 정보와는 전혀 관련이 없다"고 덧붙였다.

신한카드에 따르면 해킹 등 외부 침투로부터 비롯된 건 아니고, 조사 결과 일부 내부 직원의 신규 카드 모집을 위한 일탈로 밝혀졌다.

신한카드 관계자는 "유출 정보가 다른 곳으로 추가 확산될 염려도 없는 것으로 파악된다"고 말했다.

신한카드는 현재 유출된 정보로 인한 피해는 없는 것으로 확인됐으나, 피해 발생 시 적극적으로 피해 보상에 나설 계획이라고 했다.

신한카드는 홈페이지에 해당 사실과 사과문을 게시하고, 가맹점 대표자가 본인의 정보가 포함되었는지 여부를 확인할 수 있는 페이지를 운영 중이라고 알렸다.

이와 동시에 개별적으로 해당 가맹점 대표자들에게 이를 안내하고 있다.

신한카드 관계자는 "이번 일로 심려를 끼친 점에 대해 깊은 사과 말씀을 드리며 고객 보호와 유사 사례 재발 방지를 위해 최선을 다할 것"이라고 했다.

이어 "해당 사안이 '목적 외 개인정보 이용'인지 '정보 유출'인지 추가 조사를 통해 확인할 필요가 있으나, 적극적인 고객 보호를 위해 정보 유출에 준하는 조치를 취하고 있다"고 덧붙였다.

한편 신한카드 대응과 별개로 금융감독원의 현장점검 시행 여부 등에 금융권 전체의 관심이 쏠린다.

금감원은 롯데카드 개인정보 유출 사태 후 수시점검에 들어갔으며 쿠팡페이 사고 이후에도 현장 점검에 착수한 것은 물론 쿠팡 본사 조사에 참여할 수 있게 해달라고 요청하기도 했다.





문채석 기자



