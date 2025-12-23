한국고전번역원, '교육기부 우수기관' 인증

고전 대중화 프로그램·교육기부 활동으로 기여

한국고전번역원이 고전 대중화 프로그램과 교육기부 활동을 통해 학생들의 역사·문화 인식 제고와 창의적 인재 양성에 기여한 공로를 인정받아 '교육기부 우수기관' 인증을 신규 획득했다고 23일 밝혔다.

김언종 한국고전번역원이 인증패를 들고 기념촬영하고 있다. 한국고전번역원 제공 AD 원본보기 아이콘

교육기부 우수기관 인증제는 기업과 대학, 공공기관 등이 보유한 자원과 인프라를 교육 현장에 개방하도록 장려하기 위한 제도로, 교육기부 실적과 프로그램의 공공성·안정성, 사회적 기여도 등을 종합적으로 심사해 선정한다.

한국고전번역원은 '나도 고전번역가!' 진로체험, 다문화 가정을 위한 '고전교실', 어린이와 장애인 등을 대상으로 한 '우리 고전 탐험', '고전 책놀이 지도사 양성과정' 등 기관 특성을 살린 다양한 교육기부 프로그램을 운영해 온 점을 높게 평가받았다.

김언종 원장은 "이번 인증은 고전 번역 전문기관으로서 사회적 역할과 대중화 노력을 인정받은 결과"라며 "앞으로도 다양한 계층을 대상으로 내실 있는 교육기부 프로그램을 운영해 공공기관으로서의 책임을 다하겠다"고 말했다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



