KGM, 삼성SDI와 전기차 배터리팩 개발 맞손

원통형 46시리즈 배터리 적용

KG모빌리티 KG모빌리티 003620 | 코스피 증권정보 현재가 3,680 전일대비 50 등락률 -1.34% 거래량 85,384 전일가 3,730 2025.12.23 09:24 기준 관련기사 정부, 고용·국산화율 연계 친환경차 생산 인센티브 검토LG씨엔에스 등 7개 종목 코스피200 편입KGM, 무쏘EV 앞세워 3분기 연속 흑자·분기 최대 매출 전 종목 시세 보기 close (KGM)가 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 279,500 전일대비 3,000 등락률 -1.06% 거래량 66,056 전일가 282,500 2025.12.23 09:24 기준 관련기사 삼성SDI, KGM과 '46파이' 차세대 전기차용 배터리팩 공동 개발변동성 속에서도 기회는 있다...투자금이 더 필요하다면 연 4%대 금리로총알 든든해야 기회도 온다...최대 4배 투자금을 연 4%대 금리로 전 종목 시세 보기 close 와 전기차 배터리팩 개발과 사업화를 위한 전략적 파트너십 구축 양해각서(MOU)를 체결했다고 23일 밝혔다. 22일 서울 중구 KG타워에서 열린 체결식에는 곽정현 KGM 사업전략부문장과 최익규 삼성SDI 소형사업부장 등이 참석했다.

KGM은 삼성SDI와 전기차 배터리팩 개발 및 사업화를 위한 전략적 파트너십 구축 양해각서를 체결했다. 곽정현 KGM 사업전략부문장(왼쪽 두번째)과 최익규 삼성SDI 소형사업부장(세번째)이 기념촬영을 하고 있다. KGM AD 원본보기 아이콘

양사는 원통형 NCA(니켈·코발트·알루미늄) 배터리팩 개발과 사업화에 대한 전략적 파트너십을 구축, 고전압 배터리팩 개발 및 시험, 생산 등에 대해 상호 긴밀하게 협력해 나가기로 했다.

개발에 활용될 삼성SDI 원통형 46시리즈(지름 46mm) NCA 배터리는 높은 에너지 밀도를 바탕으로 긴 주행거리와 빠른 충전 속도를 동시에 구현할 수 있으며, 향상된 안전성과 내구성을 바탕으로 다양한 주행 환경에서도 안정적인 성능을 발휘할 수 있다.

특히 고용량 하이니켈 NCA 양극재와 특허 소재인 SCN 음극재를 적용해 배터리가 부풀어 오르는 '스웰링' 현상을 줄이는 동시에 에너지 밀도를 높이고 수명을 늘렸으며, 안전성도 확보했다.

또 탭리스 구조를 적용해 고출력 및 급속충전 성능을 강화했으며, 열 확산 구조 개선과 제조 공정 고도화를 통해 안전성과 품질 신뢰성도 함께 확보해 차세대 전기차에 적합한 배터리로 평가받고 있다.

양사는 이번 협력을 바탕으로 삼성SDI 셀 기반 배터리 공동 기획 및 제품 라인업 협력, 글로벌 시장 협력 브랜드 전략 수립과 신기술 공동 검토 체계 운영 등 장기적인 파트너십 또한 구축하기로 했다.

곽 부문장은 "전기차 배터리 소재 다변화 등 급변하는 산업 환경과 정책 변화에 능동적으로 대응하고, 배터리팩 개발 역량을 강화함으로써 미래 경쟁력 확보와 글로벌 시장에서의 안정적인 성장을 위한 기반을 마련했다"며 "전동화 기술 개발을 가속화해 지속가능한 성장 기반을 다져 나가겠다"고 말했다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>