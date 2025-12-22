본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

백신보다 강했던 신뢰… 양산시보건소, 보건복지부장관 기관 표창

영남취재본부 김철우기자

입력2025.12.22 12:39

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

2025년 감염병 대응·확산 방지 성과 인정

36만 양산시민의 건강을 위해 발로 뛴 공무원들의 땀방울이 보건복지부 장관 표창이라는 훈장으로 빛났다.


경남 양산시보건소가 2025년 감염병 관리 사업을 적극적으로 추진해 지역사회의 감염병 대응과 확산 방지에 이바지한 공로를 인정받아 보건복지부 장관 표창을 받았다.

이번 수상은 지역사회 감염병 발생을 사전에 차단하고, 신속하고 체계적인 대응체계를 구축해 시민의 건강과 안전을 지키는데 기여한 점이 높이 평가된 결과다.


양산시보건소는 평상시 감염병 상시 감시체계를 강화하고, 감염병 대응 모의 훈련, 생물테러 발생 대비 훈련, 유관기관과의 협업체계 구축 등을 통해 선제적인 감염병 예방과 대응 활동을 지속적으로 추진해왔고, 감염병 발생 시 신속한 역학조사와 철저한 접촉자 관리, 정확한 정보 제공을 통해 지역사회 확산을 효과적으로 차단해 왔다.


또 시민 대상으로 건강한 여름나기 캠페인, 손세정검사기 대여 확대, AIDS 감염 예방, 항생제 내성균 감염 예방 등의 홍보 활동을 강화해 개인위생수칙 준수 등 감염병 예방 행동 실천을 적극 유도했다.

김정미 보건소장은 "감염병은 발생 시 초동 대처와 대응이 매우 중요하고, 시민과 함께 할 때 더욱 효과가 빛을 발할 수 있다"며 "감염병으로부터 안전한 도시를 만들기 위해 최선의 노력을 다할 것"이라고 말했다.

양산시보건소.

양산시보건소.

AD
원본보기 아이콘




영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"연대·고대·가톨릭대 의대 붙었지만 안 갈래요"…수시 합격자 절반 '미등록' 왜? "연대·고대·가톨릭대 의대 붙었지만 안 갈래요"... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"10만원입니다" 가격 듣고 커진 눈…아이들 연말 선물 소비 양극화

어떻게 이런 일이…로또 1등 자동 2장 한 매장서 터졌다

옛 삼표레미콘 공장, 서울 랜드마크 된다…'성수 프로젝트' 본격화

낮엔 공무원, 밤엔 댄스 강사 해도돼…MZ 이탈 막기 특단 조치

"매우 인상적" 머스크도 감탄한 中 로봇 '칼군무'

웨이모는 멈추고, 테슬라는 달렸다…美샌프란 정전 쇼크 후폭풍

지방 건설 부양한다더니…LH 미분양 매입, 대전·울산·강원 '실적 0건'

새로운 이슈 보기