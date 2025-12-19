안권섭 특검, '관봉권 폐기 의혹' 관련 한국은행 수색…첫 강제수사

관봉권 정보 확인

압수 제외 영장 집행

'관봉권 띠지 폐기 의혹'을 수사하는 안권섭 상설특검팀이 19일 한국은행에 대한 수색·검증영장을 집행하며 첫 강제수사에 나섰다.

검찰의 '관봉권 띠지 폐기 의혹'을 수사하는 안권섭 상설 특별검사팀이 19일 수색·검증영장을 집행하기 위해 서울 중구 남대문로3가 한국은행 발권국으로 향하고 있다. 2025.12.19.

특검팀은 이날 언론 공지를 통해 "오전 9시께부터 한국은행 발권국에 대한 '수색, 검증 영장'을 집행한다"고 밝혔다. 압수는 별도로 이뤄지지 않을 예정이다.

이번 영장 집행은 '제조권' 및 '사용권'으로 불리는 한국은행 관봉권의 제조, 정사, 보관, 지급과 관련된 제반 정보를 확인하기 위한 것으로 알려졌다. 집행에는 김기욱 특검보와 한주동 부부장검사, 수사관 5인, 포렌식 요원 1인이 참여했다.

앞서 서울남부지검은 지난해 12월 건진법사 전성배씨의 자택을 압수수색해 5000만원어치 한국은행 관봉권을 포함한 현금다발을 확보했으나 돈다발 지폐의 검수 날짜, 담당자, 부서 등 정보가 적힌 띠지와 스티커를 분실했다. 남부지검은 직원이 현금을 세는 과정에서 단순 업무 실수로 띠지 등을 잃어버렸다는 입장이다.

이에 정성호 법무부 장관 지시로 감찰에 착수한 대검찰청은 '윗선의 지시나 고의는 없었다'고 판단했지만, 특검팀은 띠지·스티커 폐기가 단순 실수인지, 검찰 지휘부가 전씨 등의 자금 의혹을 은폐하려 했는지 들여다보고 있다.





