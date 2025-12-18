본문 바로가기
망가져 반납된 책 펼쳤더니…지퍼백에 돈과 손편지가

박지수인턴기자

입력2025.12.18 15:47

시계아이콘00분 35초 소요
"물 쏟았다"며 쪽지와 돈 남겨
책 구입 후 쪽지 답장하며 차액 돌려줘

한 학생이 도서관에서 대여한 책을 반납하면서 남긴 쪽지와 돈. 온라인 커뮤니티 캡처

한 학생이 도서관에서 대여한 책을 반납하면서 남긴 쪽지와 돈. 온라인 커뮤니티 캡처

한 도서관의 사서가 반납된 책 중 주름이 진 듯하게 망가진 책을 펼쳐 보니 죄송하다는 내용의 쪽지와 돈이 들어 있었다는 사연을 공유했다.


17일 한 온라인 커뮤니티에는 '학교 도서관에 망가진 책이 반납됐다'는 내용의 글이 게재됐다. 공유한 사진에는 책이 우글우글하게 주름져 있었고, 확인을 위해 펼쳐 보니 예상치 못한 물건이 들어 있었다.

책 안에는 포스트잇 쪽지와 돈이 들어 있었다. 포스트잇에는 "제가 물을 쏟았습니다. 죄송합니다. 이 돈으로 새 책 사세요"라고 적혀 있었고, 만원짜리 지폐와 천원짜리 지폐 두 장, 동전 700원이 함께 담겨 있었다. 책 뒤표지에 적혀 있는 가격과 동일하게 넣어둔 것으로 보인다.


책을 주문하기 위해 가격을 확인한 사서는 온라인 판매가보다 많은 돈임을 알게 됐고, 차액을 학생에게 돌려줬다고 전했다. 또 쪽지를 적어 "다행히 책을 할인가로 구매할 수 있었어요. 남은 금액은 돌려줄게요. 책임지는 태도 고마웠어요"라며 "앞으로도 책을 소중히 읽어주기를 바랄게요"라고 전달했다.

사서가 책을 구입하고 남은 돈과 학생에게 전달한 쪽지. 온라인 커뮤니티 캡처

사서가 책을 구입하고 남은 돈과 학생에게 전달한 쪽지. 온라인 커뮤니티 캡처

누리꾼들은 "모른 척 할 수도 있었을 텐데 착하다", "솔직하게 책임지는 학생도, 그 마음을 잘 돌려준 사서도 감동이다", "아이는 이렇게 사회성을 배우고 성장한다", "이런 게 힐링이다" 등의 훈훈하다는 반응을 보였다.




박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr
