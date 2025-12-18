본문 바로가기
강유정 "업무보고 생중계, 국민 감시 받겠다는 것"…과정 중심 국정

임철영기자

입력2025.12.18 10:13

수정2025.12.18 10:18

"성남시장 때처럼 국민에 공개"
"인재 등용 스타일, 정파 따지지 않아"…송미령·오유경 언급

강유정 대통령실 대변인은 이재명 대통령이 대부분의 회의를 생중계하는 것과 관련해 국정 운영과정을 공개해 스스로 감시의 대상이 되겠다는 의지의 일환이라고 설명했다. 회의 생중계 결정은 일종의 모험을 한 것이지만 결과 중심의 행정이 아니라 과정 중심의 행정을 한다는 점을 부각하기 위한 조치였다고 의미를 부여했다.

강 대변인은 18일 '김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장'에 출연해 "이 대통령이 성남시장 시절 집무실에 CCTV를 달았던 것을 기억하느냐"면서 이같이 밝혔다. 강 대변인은 그러면서 "'판옵티콘(Panopticon·원형감옥)'에서 감시받는 자가 약자"라며 "생중계 자체가 위험부담이 있지만, CCTV를 켜놓고 국민에게 공개하겠다는 의미"라고 부연했다.


이 대통령이 과정 중심의 행정을 여과 없이 국민들에게 보여주기 위한 모험적 결단이라는 평가도 했다. 강 대변인은 "업무보고 관련 기사들을 보면 가장 많이 감시받는 대상은 국민도, 부처도 아닌 이 대통령이다. 모험을 한 것"이라며 "업무보고에서 잘 만들어진 서류를 보여주고 성과를 자랑하는 게 아니라, 정책이 어떻게 만들어지는지를 보여주는 것"이라고 말했다. 이어 "이는 결과 중심의 행정이 아니라 과정 중심의 행정"이라고 덧붙였다.

정파를 따지지 않는 이 대통령의 인재 등용 스타일에 대해서도 설명했다. 강 대변인은 "윤석열 정부에서 '알 박기'를 한 인사들이 눈에 보일 때도 있다"며 "그럼에도 대통령은 전혀 내색하지 않고 때로 거꾸로 칭찬하기도 한다. 제대로 된 정책이 모세혈관까지 가서 피부로 느껴지려면 조금 시간이 걸릴 수도 있다"고 말했다. 그는 송미령 농림축산부 장관, 오유경 식품의약품안전처장은 신뢰를 받고 매번 국무회의 때마다 칭찬받았다는 점을 소개하기도 했다.


'알 박기' 인사는 업무 보고에서 이 대통령으로부터 질타받은 이후 소셜미디어(SNS) 등을 통해 반박을 이어가고 있는 이학재 인천국제공항공사 사장의 사례를 언급한 것으로 풀이된다.


한편 강 대변인은 청와대 이전 계획과 관련해 올해 안에 이전이 마무리될 것 같다며 "약속을 지키는 셈"이라고 설명이다. 이어 강 대변인은 "해양수산부 부산 이전도 약속을 지키기 위해 박차를 가하고 있다"고 말했다.




임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

