젤리 먹다 목 걸린 손녀…그 순간 '슈퍼우먼' 나타났다

강원경찰서 경사가 응급처치로 생명 구해

"외손녀 생명 살린 은인…아기 살려줬다"

젤리를 먹다가 목이 막힌 18개월 아기를 경찰관이 응급처치로 구한 사연이 화제다.

16일 강원경찰서에 따르면, 지난달 24일 강원도 강릉시 교동 일대에서는 조부모 차량에 타고 있던 생후 18개월 A양이 젤리를 먹다가 갑자기 의식을 잃는 일이 발생했다.

원인은 A양이 먹던 젤리였다. 젤리가 A양의 기도를 막아 숨을 쉬지 못하는 상황에 놓인 것이다. 갑작스러운 사고에 당황한 조부모는 급히 차를 갓길에 세웠고, 의식을 잃은 A양을 안은 채 주변을 둘러봤다.

기도에 이물질이 막힌 아기에게 응급처치를 실시하는 한아름 경사. 강원경찰서 인스타그램

이때 차를 타고 지나가던 강릉경찰서 소속 한아름 경사가 A양의 조부모를 발견, 급히 차를 세우고 다가왔다. 한 경사는 빠르게 상황을 파악한 뒤, 보호자의 동의를 받고 즉시 A양에 대한 하임리히법을 실시했다. 하임리히법은 기도가 막혔을 때 흉부에 압박을 가해 이물질을 목구멍 바깥으로 토해내게 만드는 응급처치법이다.

한 경사는 30초 동안 응급처치를 시행했고, 결국 A양의 기도를 막고 있던 젤리가 바깥으로 빠져나왔다. 이후 A양은 의식을 되찾은 것으로 전해졌다. 신고를 받고 출동한 119 구급대가 A양의 상태를 확인한 결과, 다행히 건강에도 별다른 이상이 없었던 것으로 알려졌다.

사고 이후 A양의 할아버지는 강릉경찰서에 손수 쓴 편지를 보내기도 했다. 그는 한 경사를 두고 "외손녀의 생명을 살린 은인"이라며 감사를 전했다. 이뿐만 아니라 국민신문고에도 사연을 게재, "당황해서 어쩔 줄 모르던 순간 슈퍼우먼처럼 나타났다"며 "아기를 살려줬다"고 깊은 감사를 전했다.

강원경찰서는 이번 일을 공식 사회관계망서비스(SNS) 계정에 개재했다. 경찰서는 "강원 경찰은 앞으로도 언제나 도민의 안전을 위해 최선을 다할 것"이라고 강조했다.





임주형 기자



