인천지하철 1호선 18개 역사에 AI 피난 안내시스템 구축

인천시는 이달 말까지 인천지하철 1호선 18개 역사에 인공지능(AI) 기반 피난 안내 시스템을 구축한다고 17일 밝혔다.

이 시스템이 구축되면 화재 발생시 AI가 확산 정도 등을 분석해 최적의 피난 경로를 산출하고 LED 화면이나 조명·음성으로 승객들에게 관련 정보를 제공하게 된다.

시는 지난 2023년 인천시청역과 인천터미널역에 시스템을 시범 구축했고, 올해는 피난 경로가 복잡한 18개 역사로 대상을 확대해 총 17종 935대의 장비를 설치했다.

시는 시스템의 실효성을 검증하기 위해 모의 소방훈련과 한국정보통신기술협회(TTA)의 공인시험도 추진했다. 모의훈련은 이날 자정부터 약 3시간 동안 경인교대입구역에서 실시됐으며 인천시와 인천교통공사, 계산119안전센터 등이 참여했다.

인공지능(AI) 기반 피난 안내 시스템을 검증하는 모의훈련이 17일 인천지하철 1호선 경인교대입구역에서 진행되고 있다. 인천시

이민철 인천대학교 안전공학과 교수, 한국철도기술연구원 이덕희 박사가 자문위원으로 참석한 가운데 승강장과 대합실 화재 등 총 4가지 화재 시나리오를 적용해 피난 경로와 소요 시간을 비교·분석하는 방식으로 진행됐다. 이를 통해 피난 시간이 효과적으로 단축되는 것을 확인해 인공지능 기반 피난 안내 시스템의 효율성을 입증했다고 시는 설명했다.

인천시 관계자는 "AI 피난 안내 시스템은 대규모 재난 발생시 시민의 생명과 안전을 지키는 골든타임 확보에 크게 기여할 것"이라며 "앞으로도 첨단기술을 활용한 안전 정책을 계속 확대하겠다"고 말했다.





박혜숙 기자



