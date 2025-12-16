10·15 대책 효과 다했나…주택사업 경기전망, 한달만에 회복세

12월 주택사업경기전망지수 8.8p↑

수도권 전달 대비 20.4p 상승

재건축 추진 단지 중심 매매가 상승

서울 전역을 투지과열지구로 묶는 10·15 대책 이후 위축됐던 주택 사업자 경기 전망이 한 달 만에 회복세를 나타냈다.

주택산업연구원(주산연)은 주택사업자를 대상으로 설문한 결과 12월 주택사업경기전망지수는 전월 대비 8.8포인트(p) 상승한 74.7을 기록했다고 16일 밝혔다.

해당 지수는 기준선인 100을 넘으면 주택사업 경기가 좋아질 것으로 보는 업체의 비율이 높다는 것을 의미한다.

수도권은 지난달 대비 20.4p 상승한 84.5를 기록했다. 서울(95.0)은 23.3포인트, 경기(79.4)는 16.6포인트, 인천(79.3)은 21.7포인트 각각 상승했다.

주산연 측은 "강력한 대출규제와 규제지역 지정, 토지거래허가제 시행으로 거래량 자체는 아직 뚜렷하게 회복되지 않았지만, 서울 주요 재건축 추진 단지와 송파, 동작, 영등포 등 인기 지역을 중심으로 매매가격이 상승하면서 사업자들의 심리가 개선된 것"이라고 분석했다.

비규제지역인 인천과 경기 일부 지역에서도 풍선효과가 나타나며 지수 상승을 이끌었다. 비수도권 지수는 6.2포인트 상승한 72.5로 전망됐다.

주산연은 "(10·15대책에서) 수도권 규제지역 지정 이후 이동한 수요가 지방 주요 도시로 일부 유입되면서 지역별 회복 강도가 차별화한 점도 지수 개선에 영향을 준 것으로 해석된다"고 분석했다.

이달 전국 자금조달지수는 전월 대비 4.6p 하락한 68.8로 전망됐다. 자재수급지수는 2.0p 하락한 94.6을 기록했다.

자금조달지수 하락은 부동산 PF 부실 우려와 대출 연체 증가로 자금조달 여건이 악화된 데 따른 영향으로 풀이된다. 자재수급지수 하락은 최근 원·달러 환율이 1470원대를 넘나들며 대폭 상승함에 따라 수입 자재 가격 부담이 확대된 영향으로 분석됐다.





이지은 기자



